大埔宏福苑五級火｜居民獲發《須知守則》 不建議長者兒童上樓 可先作心理評估

政府日前公布宏福苑7座大廈居民上門執拾物品的安排。居民陸續從「一戶一社工」獲通知上樓的日子和時間，並收到相關《須知守則》、問卷表格及《陪同者須知》。《須知守則》提到由於居民只能行樓梯，大廈無水供應，亦有腐爛物品等，不建議長者、孕婦、兒童、行動不便或健康狀況欠佳人士上樓；又指穿著拖鞋或涼鞋人士將被拒上樓。

《須知守則》提到屋苑情況，指大廈電力、食水、消防和升降機系統已完全中斷，公用地方的地面散落碎片，部分單位天花和牆身石屎可能有鬆脫，為方便居民上樓，政府已在大廈公共位置安排臨時照明系統及打掃。守則提到，上樓當日每名居民會獲發辨識掛牌，建議考慮攜帶背包、穿著寬鬆衣物和保護性強的鞋，穿著拖鞋或涼鞋人士將被拒上樓，屆時將提供防護裝備、衛生用品、小型紅白藍袋和垃圾膠袋，由於居民需要步行下樓離開，強烈不建議使用大型紅白藍袋，以免負荷太重導致意外。

《須知守則》又指，居民離開單位後，警方會用封條將單位入口封上，以示已經完成收拾物品。另外，居民只能進入自己單位，不能進入其他單位，上樓期間不可生火或使用手提風扇，又提醒單位內沒有沖廁水，切勿使用單位內的洗手間；由於單位雪櫃內物品可能已嚴重腐爛，應盡量避免打開雪櫃。

重返單位或勾起創傷 可先與社工商量

社署向居民發出問卷，從多方面協助居民衡量目前是否適合親身返回單位，包括「物品重要性」、「健康與安全」、「心理狀況」、「預期管理」和「後續計劃」等，提到擁有絕對決定權隨時改變主意，如果選擇不返回單位，可考慮委託他人代為取回個人物品。