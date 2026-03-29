新加坡旅客欣賞港人等車會排隊　當地居民反駁不實際：身在福中不知福

香港與新加坡在城市規劃、生活習慣上各有千秋。有新加坡人表示，觀察到香港的公共交通乘客會有秩序地在路邊排隊輪候，對此表示十分欣賞，更直言這方面讓新加坡「感到羞恥」(puts Singapore to shame)。有港人認為，文化不同緣於兩地的巴士站設計有別，但亦有新加坡人覺得在總站以外的車站排隊，反而不符合實際情況，批評他「身在福中不知福」。

新加坡網民：巴士抵站會一個跟一個 在新加坡，巴士乘客通常只會在巴士總站(interchange)排隊候車，路邊分站則較隨意。有新加坡人於社交平台上傳照片，顯示元朗青山公路—元朗段近喜利徑，有一條正等候巴士的人龍，形容非常欣賞香港人排隊等巴士的習慣，「這點真的讓新加坡感到羞恥」(Something that puts Singapore to shame)。有網民認為，兩地這方面文化不同與巴士站設計有關，因為新加坡巴士站普遍有遮蔭頂蓋及座位，乘客自然會選擇坐下，批評發帖者「身在福中不知福」、排成直線等車不符合實際情況。當地亦有網民提到，當巴士抵站時乘客仍然會自覺一個跟一個，並沒有互相推撞，反問有何問題。

有網民就相信排隊文化不同，緣於兩地街道設計與空間差異，香港街道較狹窄且人流極高，若不排隊將導致行人路面變得混亂，又反駁指即使部分巴士站有多條路線，但排隊線會按目的地分區而不會每條線各有一條隊；有留言更以觀塘站至牛頭角站一帶的觀塘道巴士站為例，指單一方向已經可劃分出27個排隊區。不過，有人就笑言新加坡巴士班次相對頻密，「或許你在香港看到人龍，是因為巴士班次要等30分鐘一班」(Maybe u see q in HK because bus interval is 30mins)。