宏福苑居民下月分批返單位執拾 政府發須知提醒有潛在衛生風險

大埔宏福苑7座受災大廈的居民，下月可分批回單位執拾。居民陸續收到政府發出上樓須知和守則，包括提醒大廈內環境仍然惡劣，並列出多項安全及衛生風險，如單位內可能有腐爛的有機物及滋生細菌，故不建議孕婦、兒童及年紀較大的長者上樓，尤其是較高樓層單位。 相關上樓須知及守則中，提醒居民上樓時只能行樓梯，大廈內公用地方仍散落碎片，亦有燒毀的電線及電掣等，雖然政府已打掃公共位置，並安排臨時照明系統，但上樓居民嚴禁穿涼鞋或拖鞋。有單位地面更滿布瓦礫碎片及高低不平，嚴重損毀的單位，天花、橫樑、牆身飾面有可能鬆脫，居民進出時須注意四周環境，發現異常情況，如特別聲響，須按指示盡快撤離。此外，單位內無食水及沖廁水，洗手間不能用，當局強烈建議居民上樓前先去政府設置的臨時洗手間。

籲勿打開雪櫃 單位內亦可能出現腐爛有機物及滋生細菌等問題；至於雪櫃內的物品，亦已嚴重腐爛，政府提醒居民應盡量避免打開雪櫃，以免構成衛生風險。政府指，鑑於大廈內環境仍然惡劣，不建議年紀較大的長者，孕婦、兒童及小學生，以及行動不便或健康狀況欠佳人士上樓。當局會向居民提供小型紅白藍袋及樽裝水等，並不建議用大型紅白藍袋，以免在行樓梯期間因負荷過重而引發意外。 居民完成執拾並離開單位後，警方會用封條封住門口以示該單位已完成相關安排，居民只可進入自己的單位，亦不得在未經同意下拍攝其他單位或在場人士。

社署會發放問卷及短片，讓居民先衡量心理狀況。社署臨床心理學家提醒，若有親人在火災中離世，家屬重返單位或會帶來極之痛苦和沉重的情緒，選擇暫時不返回單位，亦是一個相對安全和穩妥的做法；若選擇回單位與離世的親友告別，應安排信任的人陪伴，亦可聯絡社工求助。亦應避免在災難現場逗留太久，以免造成心理負面影響。 政府日前公布，受災居民可於4月20日至5月4日分批返回單位。每個單位讓4人同時進入，最多逗留3小時。部分單位因受損結構，只能讓1或2人入內。

部分居民近日發起網上聯署，指不少住戶需處理不同個人物資，3小時難以從容完成；建議容許在指定時段內多次進出，只要總逗留時間不超時、全程由人員陪同並遵守安全措施便可。