擬設第二級拖欠供款附加費 積金局冀年中提交建議

現時若僱主拖欠強積金供款，須繳交附加費，惟不論欠交時間長短，附加費均劃一為5%。積金局建議，引入第二級附加費，若僱主在一段時間仍未清繳款項，將被徵收新增的第二級附加費，冀促使違規僱主及早繳清拖欠供款和附加費，加強保障僱員的強積金權益。目標於今年中前向政府提交諮詢結果及具體建議。

積金局主席劉麥嘉軒昨在網誌表示，截至今年2月，每月平均強積金強制性供款55億元；因個別僱主沒有依時供款，積金局每月平均發出約3.1萬張通知書，惟僅約16%的違規僱主會按要求在14日限期內繳清拖欠的供款及附加費。而根據現行法例，不論拖欠時間多久，附加費劃一按欠款金額計算徵收5%。她指出，延遲繳清拖欠供款和附加費，不但影響被拖欠供款僱員的權益，亦對一向奉公守法的僱主不公平。