清明節長假期前生意旺 油站有市場 紙紮舖：油價增運輸成本惟不敢加價

今年清明節與復活節假期相連，不少上班族不用請假也可連放5天，相信不少人或會外遊。有紙紮店表示，或受長假期影響，有不少市民提前掃墓，目前生意額比去年同期有所增長；惟受油價上漲影響，多間紙紮店均分別表示，運輸成本若持續提高或會對營運構成壓力，但因整體經濟未完全復蘇，直言暫沒有打算提高價格。

不少人在祭祖前，均會準備衣包等紙紮供品，讓先人在「新生活環境」下不虞匱乏。較簡單或只會選擇男或女衣包，位於油麻地的大昌隆紙號，負責人強哥及三嫂就會為客人準備客製化衣包，「讓他們自己選衣服、鞋子，還有(會放入)很多不同的物品，可以跟從先人的喜好作選擇」。他們笑指，除了食物、名牌手袋，亦有潮流產品，如遊戲機及最新型號的iPhone 17，其中手工精緻的油站，或因近日油價上升，亦被不少客人垂詢。

他們又指，今年的生意比去年增加，估計或因為今年連着數天假期，部分人提早準備掃墓的物資，故約一個月前已有不少人預先幫襯，加上店舖有在社交媒體上宣傳，有信心今年生意額升25%。