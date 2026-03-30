清明節長假期前生意旺 油站有市場 紙紮舖：油價增運輸成本惟不敢加價

今年清明節與復活節假期相連，不少上班族不用請假也可連放5天，相信不少人或會外遊。有紙紮店表示，或受長假期影響，有不少市民提前掃墓，目前生意額比去年同期有所增長；惟受油價上漲影響，多間紙紮店均分別表示，運輸成本若持續提高或會對營運構成壓力，但因整體經濟未完全復蘇，直言暫沒有打算提高價格。
攝：林俊源
不少人在祭祖前，均會準備衣包等紙紮供品，讓先人在「新生活環境」下不虞匱乏。較簡單或只會選擇男或女衣包，位於油麻地的大昌隆紙號，負責人強哥及三嫂就會為客人準備客製化衣包，「讓他們自己選衣服、鞋子，還有(會放入)很多不同的物品，可以跟從先人的喜好作選擇」。他們笑指，除了食物、名牌手袋，亦有潮流產品，如遊戲機及最新型號的iPhone 17，其中手工精緻的油站，或因近日油價上升，亦被不少客人垂詢。
他們又指，今年的生意比去年增加，估計或因為今年連着數天假期，部分人提早準備掃墓的物資，故約一個月前已有不少人預先幫襯，加上店舖有在社交媒體上宣傳，有信心今年生意額升25%。
惟提及中東局勢動盪導致國際油價上漲，運輸成本升高亦影響着各行各業。三嫂直言近期燃油費上漲近一倍，對做生意來說或多或少會影響成本上升，但大環境經濟也不是太好，所以暫時無計劃將成本轉嫁客戶，故目前亦無打算加價。另一位於深水埗的神前燈名香紙料負責人亦表示，舖頭生意一般隨着市道變化，「市道差就會差，但過時過節總會好一點」，面對成本上升，他亦表示雖然成本有持續加價，但舖頭不會將成本轉嫁至客人。
望增加化寶區保傳統行業
深水埗敬佛緣香燭衣紙負責人朱太表示，今年生意額較去年同期增長近一成，但由於接下來適逢長假期，暫難確定是否市民因遷就假期而提早掃墓，才帶動清明節前生意額上升，整體變化仍有待清明節後才能確定。
朱太又表示，屋邨化寶區或化寶桶不足，亦會對紙紮銷量造成影響。她指，近期火災事故頻生，有顧客曾向她反映，因擔憂火種安全，或多或少影響了化寶或燃燒香燭、冥鏹的意願。她說：「始終這是中國的傳統行業，祭祖主要是求個心安，亦是親戚聚首、一同敬祖的日子。如果年年做開，忽然不做，心裏總覺不安，好像少了些甚麼。希望政府能增設更多化寶爐，讓市民可以在安全的地方進行化寶。」