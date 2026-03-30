中東局勢困擾全球經濟 陳茂波：對本港直接影響有限 市面氣氛好 料2月零售銷貨值10連升

中東局勢緊張牽動國際油價上升。財政司長陳茂波表示，本港經濟以服務業為主及貨物出口到中東比例較低，短期而言直接影響有限，惟提醒一旦燃料和能源費用上升，或對航運、物流及其他經濟環節造成額外負擔，有運輸業界坦言燃料加價對「搵食車」影響最大。另外，截至上周五今年訪港旅客人次已超過1,370萬，按年增加約一成七，陳茂波預期上月零售銷貨總值受惠於不同因素，有望連續第十個月錄得按年增長。

美國、以色列和伊朗的戰事持續逾一個月，緊張局勢推升國際油價。陳茂波在網誌表示，中東地區衝突持續、國際地緣政局不穩，以至燃油價格大升，困擾全球經濟前景。由於本港經濟以服務業為主、貨物出口到中東的比例較低，他稱短期而言對本港的直接影響暫時有限，又指國際投資情緒受困擾的同時，本港金融市場一直暢順有序運作，資金流保持穩定和充裕。他續指，本港能源供應有國家作為強大後盾而相對穩定，但衝突若持續難免影響全球宏觀經濟、利息走勢和資金流向，又提醒一旦燃料和能源費用上升，對航運、物流及其他經濟環節均可能造成額外負擔，港府正密切監察和評估市場運行狀況。

「搵食車」最受害 市民出行成本增

本港專用石油氣加氣站的價格上限，後日將會上調至每公升3.42元至4.36元不等，升幅為每公升0至1仙。的士車行車主協會永遠會長吳坤成在一個電台節目稱，由於價格調整機制有滯後，每當油價上升石油氣價格都會「連續跳幾個月嚟加」，估計未來石油氣加幅會飆升得很快。他指，現時每輛的士平均每更會行走約200公里，與一般私家車出行習慣完全不同，坦言燃料加價對「搵食車」如的士行業的影響最大。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在同一節目表示，政府過去持續把住宿問題「北移」，如以前較多人居於旺角等市區，最終現時已遷往新界，認為私家車已從奢侈品變成了必須的交通工具，直言油價高企和無鉛汽油目前仍要課稅，會影響出行工具的開支。他又說，本港油站空間不大，即使在現有的98無鉛汽油以外再增加95、97等油品，由於油價仍然是油公司控制而非政府制訂，相信不同油品的價格會拉得好近，措施對油價幫助不會太大。