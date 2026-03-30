天氣｜網傳黃雨期間西貢海面現水龍捲 　天文台澄清：近距離雨點影像 (更新)

【17:10更新】網傳今早10時40分、黃雨期間西貢水警東警署對出海面出現水龍捲。天文台回覆《am730》查詢，澄清影像中顯示的條狀影跡只出現在單一天氣照片中，而前後拍攝的照片均未見條狀影踪。該照片亦未能顯示水龍捲的特徵，當時的雷達圖像亦未能反映該影像是水龍捲，因此照片有機會是鏡頭捕捉了近距離的雨點的影像。

【12:30更新】位於珠江口以西的強雷雨區正向東移動，並預料會在未來一兩小時影響本港，局部地區雨勢較大，有幾陣狂風雷暴及強陣風。市民請提高警惕。