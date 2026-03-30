天氣｜網傳黃雨期間西貢海面現水龍捲 　天文台澄清：近距離雨點影像 (更新)

【17:10更新】網傳今早10時40分、黃雨期間西貢水警東警署對出海面出現水龍捲。天文台回覆《am730》查詢，澄清影像中顯示的條狀影跡只出現在單一天氣照片中，而前後拍攝的照片均未見條狀影踪。該照片亦未能顯示水龍捲的特徵，當時的雷達圖像亦未能反映該影像是水龍捲，因此照片有機會是鏡頭捕捉了近距離的雨點的影像。
【12:30更新】位於珠江口以西的強雷雨區正向東移動，並預料會在未來一兩小時影響本港，局部地區雨勢較大，有幾陣狂風雷暴及強陣風。市民請提高警惕。
【11:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【10:00更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告同時生效，預料香港有強烈狂風雷暴，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。
【09:09更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正迅速向東移動，並預料會在未來一兩小時開始影響本港，該區雨勢較大，可能有強烈狂風雷暴及猛烈陣風。市民請提高警惕。
【08:00更新】天文台表示，一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正影響華中。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上部分時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。
天文台展望明日稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。天文台又指，一道低壓槽會在今明兩日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本周中期華南沿岸天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。