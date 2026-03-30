天氣｜天文台：強雷雨區未來一兩小時影響本港　黃雨期間西貢海面現水龍捲 (更新)

【12:45更新】今早10時40分，黃雨期間西貢水警東警署對出海面出現水龍捲。

【12:30更新】位於珠江口以西的強雷雨區正向東移動，並預料會在未來一兩小時影響本港，局部地區雨勢較大，有幾陣狂風雷暴及強陣風。市民請提高警惕。

【11:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【10:00更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告同時生效，預料香港有強烈狂風雷暴，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【09:09更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正迅速向東移動，並預料會在未來一兩小時開始影響本港，該區雨勢較大，可能有強烈狂風雷暴及猛烈陣風。市民請提高警惕。