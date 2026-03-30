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出版：2026-Mar-30 07:58
更新：2026-Mar-30 12:45

天氣｜天文台：強雷雨區未來一兩小時影響本港　黃雨期間西貢海面現水龍捲 (更新)

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黃雨期間西貢水警東警署對出海面現水龍捲。(香港天文台截圖)

黃雨期間西貢水警東警署對出海面現水龍捲。(香港天文台截圖)

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【12:45更新】今早10時40分，黃雨期間西貢水警東警署對出海面出現水龍捲。

【12:30更新】位於珠江口以西的強雷雨區正向東移動，並預料會在未來一兩小時影響本港，局部地區雨勢較大，有幾陣狂風雷暴及強陣風。市民請提高警惕。

【11:00更新】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【10:00更新】天文台發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告同時生效，預料香港有強烈狂風雷暴，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【09:09更新】天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正迅速向東移動，並預料會在未來一兩小時開始影響本港，該區雨勢較大，可能有強烈狂風雷暴及猛烈陣風。市民請提高警惕。

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本港地區今日稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。(香港天文台)

本港地區今日稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。(香港天文台)

【08:00更新】天文台表示，一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正影響華中。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上部分時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。

天文台展望明日稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。(香港天文台)

天文台展望明日稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。(香港天文台)

天文台展望明日稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。天文台又指，一道低壓槽會在今明兩日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本周中期華南沿岸天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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