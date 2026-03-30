謝小華獲任命政制局局長　指重中之重工作是統籌編製香港首份五年規劃

國務院依照基本法，根據香港行政長官李家超的提名，任命曾擔任環境及生態局常任秘書長的謝小華，出任政制及內地事務局局長。謝小華表示接下來局方重中之重的工作，是統籌及編製香港首份五年規劃，會確保如期在今年內完成。

李家超表示在過程中考量過不同人選，包括是他認識的、獲推薦及自薦的人士。他經考慮後決定邀請謝小華出任崗位，指在洽談的過程中，謝能夠明確表明政制局接下來最重要的工作是編制香港首份五年規劃。謝小華深知首份規劃對香港未來發展意義重大，而「十四五規劃」在政府內部落實時有份參與工作，認為謝具備編制首份規劃的熱誠及認識。加上首份規劃需於今年內完成，時間緊迫、工作量大，謝小華過去在政府從事不同崗位，與不同政策局、立法會，以至社會各界有良好的合作基礎，比其他人更有優勢。