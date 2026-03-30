謝小華獲任命政制局局長　指重中之重工作是統籌編製香港首份五年規劃

國務院依照基本法，根據香港行政長官李家超的提名，任命曾擔任環境及生態局常任秘書長的謝小華，出任政制及內地事務局局長。謝小華表示接下來局方重中之重的工作，是統籌及編製香港首份五年規劃，會確保如期在今年內完成。
李家超表示在過程中考量過不同人選，包括是他認識的、獲推薦及自薦的人士。他經考慮後決定邀請謝小華出任崗位，指在洽談的過程中，謝能夠明確表明政制局接下來最重要的工作是編制香港首份五年規劃。謝小華深知首份規劃對香港未來發展意義重大，而「十四五規劃」在政府內部落實時有份參與工作，認為謝具備編制首份規劃的熱誠及認識。加上首份規劃需於今年內完成，時間緊迫、工作量大，謝小華過去在政府從事不同崗位，與不同政策局、立法會，以至社會各界有良好的合作基礎，比其他人更有優勢。
謝小華對於任命深感榮幸，認為意義重大。今年是國家十五五規劃的開局之年，她非常期待開展編制香港首份五年規劃的工作，會在特首主導下與各界做好規劃，開創香港高質量發展的新局面。謝小華與政制局常任秘書長黃少珠均是今年才被任命，謝小華提及政制局在這兩個月已經如火如荼地為編制香港首份五年規劃作準備，她與常秘都會竭盡所能、上下一心做好工作。
謝小華於1987年加入政府，曾在多個決策局及部門服務，在2023年起出任環境局常任秘書長。她表示雖然於去年1月展開退休前休假，但一直緊密留意在香港發生的事情，而過去與各界合作的經驗，有助在短時間內廣納意見。此外，她提及政制局在今年需要舉辦選舉委員會界別分組選舉，明年需舉辦特首選舉及區議會選舉，會貫徹愛國者治港原則，確保選舉公平、公正。
謝小華曾申報持有近30個物業與車位，有「高官樓后」之稱，被問到相關問題，她回應政府有透明的利益申報機制，會一如以往詳列申報。
曾國衞以健康理由辭任
政制局前局長曾國衞今年1月以健康理由辭任，解釋其前列腺特異抗原(PSA)指數一直上升，已進行檢查及按時服藥後情況無甚改善，因此在完成立法會選舉後決定請辭。