勞工處：地盤不會劃指定吸煙區 避免難分辨責任及令執法複雜

政府提出地盤全面禁煙修例建議，在立法會一委員會會議上，多名議員支持修例，認為有助提升工地安全。修例建議提出，承建商須採取所有合理步驟，確保無人在地盤內吸煙，違例者最高可被罰款40萬元。

民建聯議員張培剛關注「合理步驟」有無具體標準或指引。工程界議員卜國明認為，如工人違例吸煙定額罰款3000元，但僱主就罰40萬元，認為並不公平。勞聯議員周小松關注，政府會否與承建商合作，日後在地盤指定豁免區域，在安全情況下設吸煙區，相信可避免工人匿藏吸煙。另一名民建聯議員陳仲尼提出，政府可考慮利用高科技協助人手執法，例如無人機、閉路電視實時監察等。