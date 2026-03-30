勞工處：地盤不會劃指定吸煙區 避免難分辨責任及令執法複雜

政府提出地盤全面禁煙修例建議，在立法會一委員會會議上，多名議員支持修例，認為有助提升工地安全。修例建議提出，承建商須採取所有合理步驟，確保無人在地盤內吸煙，違例者最高可被罰款40萬元。
民建聯議員張培剛關注「合理步驟」有無具體標準或指引。工程界議員卜國明認為，如工人違例吸煙定額罰款3000元，但僱主就罰40萬元，認為並不公平。勞聯議員周小松關注，政府會否與承建商合作，日後在地盤指定豁免區域，在安全情況下設吸煙區，相信可避免工人匿藏吸煙。另一名民建聯議員陳仲尼提出，政府可考慮利用高科技協助人手執法，例如無人機、閉路電視實時監察等。
建議罰款上限屬合理水平
勞工處處長許澤森說，現時有地盤已實施全面禁煙措施，包括有足夠的提示標語、入口處設有儲物設施擺放煙草產品及火機、地盤管理人員加強巡視隱蔽地點等，他相信屬於合理的可行措施，部分條件成熟的地盤，亦會在高風險地點安裝閉路電視。
如遺留煙頭 難區分是否在吸煙區內
至於建議罰則上限對承建商會否太重，許澤森說，建議的罰款上限屬合理水平，法庭會考慮個別案件情節作判決。他又說，在地盤內設吸煙區，意味工人可帶煙草產品及火機進入地盤，如遺留煙頭，難以區分是否在吸煙區內吸煙，亦難分辨管理者的責任，令執法變得複雜，因此政府不會劃分指定吸煙區。
他又提到，政府正探討有無科技協助執法及巡查更有效率，包括無人機和安裝有紅外線熱感應技術的鏡頭等。
原文刊登於 香港電台