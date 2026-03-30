九龍城酒樓限4位食一小時 食客被催交檯︰無下次了好趕客

本港飲食業近年面對加租及北上消費等因素經營困難，近日有食客發現，九龍城一間酒樓於繁忙時間設用餐時限，其中4位或以下更要限1小時交檯，坦言入座時未留意限時安排，及後被知客「態度好差」催交檯，「就算食物正常都無下次了，好趕客」。帖文亦引起網民討論，不少人斥「趕客」，「佢生意咁多，我唔去阻佢了」、「去飲茶就係想同朋友家人慢慢傾下計，限我時間甘我咪去第二間囉」。

知客「態度好差」催交檯 社交平台Threads有女網民發帖文表示，「估唔到依家一個人一盅兩件，都唔可以坐太耐了」，並附上一張屬於該酒樓的門口「溫馨提示」告示牌，指由於檯位有限，繁忙時段會設有特別的交枱時限，4位或以下只限1小時、5至7位限1小時15分，8位以上限1小時30分交檯，食客需有一半人數在場方可入座。有網民發現是位於九龍城一間酒樓，獲樓主確認，她指當時「門口有幾個人等位」，惟坦言入座時未留意限時安排，「入座無留意，到一個鐘多少少個知客態度好差咁話要走，我先知，下次係門口要望清楚有無限時先入」、「真心，就算食物正常都無下次了，好趕客」、「老實講，飯茶1個鐘真係有太短，啲水又熱，點心入紙蒸都要20分鐘，食得仲趕過茶記，90-120分鐘合理啲」。

網民︰咁好生意唔好入去阻住佢了 有其他網民留言，「我都試過，聽到話個半鐘要交檯立即掉頭走」，「去飲茶就係想同朋友家人慢慢傾下計，限我時間甘我咪去第二間囉」、「所以點解個個都北上消費」、「咁好生意唔好入去阻住佢了」、「香港垃圾餐飲業，規矩多多，見到一定不消費」、「講真佢唔寫出黎，可能我都係呢啲時間走，但你寫出黎我就唔去食，因為覺得你係到計緊。」