葵涌廣場「生招牌」廿載糖果舖3.31告別 熟客不捨趕最後入貨｜結業潮

在葵涌廣場開業廿載的散裝糖果零食店「小息零食」，東主女兒宣布店舖即將於周二(3月31日)光榮結業。(Threads)

在葵涌廣場開業廿載的散裝糖果零食店「小息零食」，東主女兒於社交平台宣布店舖即將於周二(3月31日)光榮結業，大批網民留言表不捨，指該店是「葵涌廣場生招牌」，不少熟客專程最後入貨與童年回憶告別。

「小息零食」位於葵涌廣場2樓，是商場其中一地標店舖，售賣各式糖果、魷魚絲、肉乾、話梅等零食，食品放在透明膠袋，以秤重傳統方式選購。「小息零食」東主的女周日(29日)突然於社交平台Threads上發文，稱其母親經營的店舖即將結業：「雖然淨番幾日，媽咪開了20年嘅零食店做到3月31號」，店內正進行「梅／糖好多都做緊買一送一」等優惠，希望有興趣的顧客作最後支持，照片可見展內張貼「光榮退休、結業清貨」告示。她強調母親身體健康，結業的原因只是想退休，自己不會接手及轉型網店，「因為自己都有番其他全職」。

帖文隨即瘋傳，大批網民留言表達不捨，「Omg…係我嘅童年回憶，我小學就已經喺度買零食」、「以前放學都會過去買下」、「好多人嘅回憶」、「每次翻香港都一定要嚟買翻啲零食，由細細個開始喺度買零食」，有人形容店舖「係葵廣其中一個特色，用透明膠袋一桶桶咁裝住啲零食俾大家揀。祝伯母之後生活愉快」。

自結業消息傳出後，大量顧客趕往光顧，店外大排長龍。女兒再次發文，「大家冷靜啲，突然太多客人，媽咪得一對手，希望大家可以畀少少耐性」，並再次多謝所有客人支持，希望大家耐心等候。