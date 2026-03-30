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出版：2026-Mar-30 17:43
更新：2026-Apr-02 17:14

啟德女子將多袋魚倒進河疑放生　康文署：已轉交警方調查(更新)

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啟德女子將多袋魚倒進河道(Threads影片截圖)

啟德女子將多袋魚倒進河道(Threads影片截圖)

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市民應一同保護環境衞生，近日網上流傳一段片段，一名女子將多袋魚倒進啟德河道疑正放生。康文署表示已轉交警方調查。

有指每半年放生一次積福

有市民上周四(26日)在社交平台Threads上載影片，看到一名女子腳旁放有多個透明膠袋，裝著多條魚，正將牠們倒進啟德河道。多名途人不禁回望，觀察女子的行為。有網民留言：「之前有個同事話佢半年會放一次魚，話積福」。有網民指出：「咁高倒落去！好似撻生魚咁，放生有乜意義？」另有網民指出袋中的疑似是死魚，「放死！魚都唔識郁掉落明渠，二次污染！」「死魚放生！即係亂掉垃圾落河」。

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啟德女子將多袋魚倒進河道(Threads影片截圖) 啟德女子將多袋魚倒進河道(Threads影片截圖) 啟德女子將多袋魚倒進河道(Threads影片截圖)

康文署回覆《am730》查詢，指由片段所見，該名女子身處的位置為康文署轄下的啟德車站廣場。署方已將有關情況轉介至相關部門，包括警方調查。同時，康文署已在有關通道張貼「請勿放生或餵飼魚龜」的告示，場地職員及保安員會在啟德河附近範圍加強巡邏，如發現有不當的放生活動，會立即勸止及跟進。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人不當地放生動物，令動物承受不必要的痛苦即屬違法，一經定罪最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

渠務署則表示於3月27日及28日，接獲兩宗於啟德車站廣場附近啟德河疑似放生魚類個案，隨即派員到場檢查，河道內沒有發現異常情況。署方會定期檢查及清理啟德河，確保河道暢通，從而減低水浸風險。

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