配合《中醫藥發展藍圖》　中醫藥發展基金推動中西醫協作癌症紓緩治療研究

隨着中醫藥於嚴重疾病治療中的角色日益受到重視，為進一步提升癌症病人的治療成效及生活質素，香港中文大學中醫學院在中醫藥發展基金的資助下，開展了「構建香港中西醫協作癌症紓緩治療服務的實施方案」項目。項目團隊透過中西醫專家團隊的專業評估與協作，以期為癌症病人制定更適切的治療方案，尤其為晚期癌症病人減輕不適症狀，降低治療對日常生活的影響。

在是次的研究項目中，項目團隊就中西醫於癌症紓緩治療方面的協作模式展開了系統性的研究及調研，並廣泛諮詢了相關持份者，包括中醫及西醫專業人員，深入了解現行中西醫協作治療的實踐經驗、成效以及所面對的挑戰，從而探討中西醫在癌症紓緩治療中的互補優勢。

透過專家協作及實證研究，項目團隊期望制訂一套具實務基礎的中西醫協作癌症紓緩治療方案，讓更多癌症病人受惠，並進一步推動中醫藥在香港醫療體系中的長遠發展。同時，項目亦有助加深西醫對中醫治療癌症之現況、適應症及相關理論的認識，使中醫藥更有效地發揮其作用，特別是在手術後護理及治療期間的副作用管理方面，包括改善脾胃功能、增強免疫力、減輕病患痛楚，以及提升整體生活質素等。