配合《中醫藥發展藍圖》　中醫藥發展基金推動中西醫協作癌症紓緩治療研究

隨着中醫藥於嚴重疾病治療中的角色日益受到重視，為進一步提升癌症病人的治療成效及生活質素，香港中文大學中醫學院在中醫藥發展基金的資助下，開展了「構建香港中西醫協作癌症紓緩治療服務的實施方案」項目。項目團隊透過中西醫專家團隊的專業評估與協作，以期為癌症病人制定更適切的治療方案，尤其為晚期癌症病人減輕不適症狀，降低治療對日常生活的影響。
香港中文大學中醫學院院長林志秀教授表示，學院一直留意中醫藥發展基金多年來積極推動中醫藥研究、專業培訓及科普推廣的工作。香港中文大學過往亦曾多次獲基金支持，透過申請中醫藥應用調研及研究資助計劃（B2計劃）開展了多項與中醫藥相關的研究項目。
在是次的研究項目中，項目團隊就中西醫於癌症紓緩治療方面的協作模式展開了系統性的研究及調研，並廣泛諮詢了相關持份者，包括中醫及西醫專業人員，深入了解現行中西醫協作治療的實踐經驗、成效以及所面對的挑戰，從而探討中西醫在癌症紓緩治療中的互補優勢。
透過專家協作及實證研究，項目團隊期望制訂一套具實務基礎的中西醫協作癌症紓緩治療方案，讓更多癌症病人受惠，並進一步推動中醫藥在香港醫療體系中的長遠發展。同時，項目亦有助加深西醫對中醫治療癌症之現況、適應症及相關理論的認識，使中醫藥更有效地發揮其作用，特別是在手術後護理及治療期間的副作用管理方面，包括改善脾胃功能、增強免疫力、減輕病患痛楚，以及提升整體生活質素等。
基金諮詢委員會主席劉詩韻女士 MH, JP 表示，隨着醫務衞生局於 2025 年年底公布《中醫藥發展藍圖》，香港中醫藥正邁向全方位、高質量及高水平發展的新階段。基金作為香港特區政府支援中醫藥發展的重要平台，將持續優化及更新各項資助計劃與評審機制，推動高質量的臨床實證研究，並優先資助與中醫優勢病種相關的專題，鼓勵不同機構開辦專業培訓課程，提升中醫藥專業能力及跨專業協作水平。同時，基金將透過委託項目形式，推動大學及業界展開中醫藥發展相關的研究，並促進跨界別合作，以多元化方式向市民推廣中醫藥知識，提升文化自信。
關於「中醫藥發展基金」
政府於2019年正式啟動「中醫藥發展基金」（基金），基金旨在提升中醫藥界整體水平，推動香港中醫藥全方位、高質量及高水平發展。基金由醫務衞生局中醫藥處監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。
基金設有十多項目資助計劃，致力惠及中醫藥界不同從業員、機構及持份者。資助範疇多元，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。受惠對象包括在職中醫師、中藥從業員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。
基金亦設有「業界支援」，為業界提供中醫藥相關資源和實用參考資料，供「中醫藥發展基金之友」免費下載及使用。
掃描二維碼，瀏覽中醫藥發展基金網頁 、追蹤Facebook和YouTube，了解更多基金資訊！
中醫藥發展基金執行機構
電話: 2788 5632
電郵: [email protected]
本出版內容謹代表訪談對象的觀點和意見，並不代表香港特別行政區政府、醫務衞生局、中醫藥發展基金諮詢委員會、中醫藥發展基金執行機構或香港生產力促進局的觀點或意見。所有表述的觀點反映訪談對象於出版內容發布日期的判斷，可能隨時變更，並不構成香港特別行政區政府、醫務衞生局、中醫藥發展基金諮詢委員會、中醫藥發展基金執行機構或香港生產力促進局的建議。
(資訊)