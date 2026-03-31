am專訪∣地區治理全面貫徹國安精神 青年需平台感受國家發展 麥美娟：民青局防範軟對抗責無旁貸

今年是《香港國安法》實施六周年，而在下月15日亦迎來第11個「全民國家安全教育日」。民政及青年事務局長麥美娟表示，由政務司長領導的「地區治理領導委員會」及副司長領導的「地區治理專組」，會聯同區議員、關愛隊及地區三會，把維護國家安全的精神全面貫徹社區工作；局方會繼續舉行地區活動和透過國安導師，提升市民國安意識。她又指，社會仍存在軟對抗，民青局與民政事務總署作為前線部門責無旁貸，會在舉辦各種活動和落實工作時，提防軟對抗。

(文：李朗僑 圖：蘇文傑) 麥美娟接受本報訪問表示，今年教育日以「主動對接十五五規劃 堅持統籌發展和安全」為主題，局方將一如既往由全港18區民政署舉辦各式活動，青年事務組及其他同事亦會在各自範疇內，推出針對性的國安教育工作。 培訓3300名國安導師 接觸約75萬市民 她提到，為提升地區治理「三駕馬車」的隊伍能力，局方已推行「國家安全教育地區導師培訓計劃」，由2024年11月開展至今，已有超過3,300名地區三會成員、區議員及關愛隊成員參與，並成為國安導師；他們在社區舉辦展覽、介紹活動及講座等，累計超過7,400場國安教育推廣活動，接觸約75萬人次的市民，廣泛傳播國安意識。

此外，局方透過「同鄉文化推廣計劃」，過去3年資助數十個香港社團，投入約3,000萬元，舉辦包括維園大型同鄉市集在內的活動，讓市民透過生動方式，了解同鄉文化、鄉情，以及國家發展與維護國家安全的關聯，強化社會穩健根基。 《白皮書》全面總結香港國安發展與工作 國務院在今年2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。麥美娟形容，白皮書全面總結香港在國家安全的發展與工作，明確指出《香港國安法》實施是香港由亂到治的分水嶺。她回顧2019年「黑暴」時期，指社會充斥政治衝擊，有人搗亂，嚴重影響社會秩序與政府施政；區議會一度被政治化，討論議題難以真正聚焦民生。在國安法實施後，亂象得以有效遏止，社會回復穩定，讓大家集中精力處理民生問題，解決市民急難，帶來實實在在的幸福與安全感。

香港青年需機會與平台感受國家發展 至於青年事務方面，麥美娟坦言，年輕人在成長過程中會受不同思想、行為影響，但相信「香港嘅青年係好優秀，佢哋需要機會與平台親身感受國家發展，就一定可以知道國家發展情況，唔會咁易被誤導」。局方近年因此推出多項工作，包括「青年正向思維活動資助計劃」，令青年不易被煽動。 她又提到，當局過去數年，亦大幅增加資助交流與實習名額，現時每年約有4萬多名青年參與不同計劃，樂見報名數字持續上升，部分熱門項目更供不應求，證明香港青年願意了解國家發展。