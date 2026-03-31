DSE考生壓力趨升 自我期望首成壓力主要來源

學友社調查發現，本屆文憑試(DSE)考生平均壓力分數達7.1分(10分為極大壓力)，較過去兩年呈上升趨勢。考生壓力主要源於「自我期望」(影響程度高達7.5分)、「往後出路」(7.4分)及「溫習/準備時間不足」(7.1分)三大因素。其中「自我期望」首次成為考生的首要壓力來源。

調查於1至2月透過網上問卷，就考生的生活及心理狀態，訪問1,046名應屆DSE考生，結果顯示，僅30.2%的考生認為自己有充足睡眠，遠低於往年數字。同時考生身心狀態亦未如理想，備試期間感到身心疲(76.5%)、難以集中精神(68.8%)、學習動力消減(67.8%)及易受情緒波動(66.1%)均有六成以上考生出現相關情況。