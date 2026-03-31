港深創科園推培育計劃 108間初創入選 16%海外企業

他期望，港深創科園公司能繼續與各界攜手，將這個平台打造成為一個「引進來、走出去」的國際跳板，一方面吸引更多海內外頂尖企業和人才落戶香港、落戶園區，另一方面助力園區的初創企業拓展全球市場。

創新科技及工業局長孫東昨出席計劃啓動禮時表示，計劃支援初創企業從概念驗證、產品開發到市場拓展的不同階段；這種政、產、學、研緊密結合的模式，正是河套香港園區的獨特優勢所在。

港深創新及科技園有限公司與6間聚焦生命健康科技及人工智能與數據科學的企業合作，推出「港深創科園培育計劃」，支援初創企業研發、驗證及商業化。計劃接獲逾750份申請，最終108間初創企業入選，包括16%海外初創企業。

創科局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，港深創科園8座大樓，有3座已落成並投入營運，其餘5座大樓的建設亦如火如荼，預計年內陸續落成。此外，園區今年第二季將陸續推出第一期發展的餘下地塊，相信未來數年內，這片土地不僅會長出大樓，更會長出一群頂尖的創科企業和人才。

他續指，相關22塊土地的面積大小和用途各有不同，正作最後階段的準備工作，包括考慮以最合適的方式推出土地，初步考慮以「雙信封」制推出；至於分多少次推地，則仍在商討中。