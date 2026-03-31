港童快樂程度維持7.26分 七成睡眠時間不足 小童群益會：睡眠質素轉差 穿「合格線」

香港小童群益會昨公布「兒童快樂調查2025：睡眠與快樂」，調查於去年10至12月收集930份6至17歲會員問卷。以10分為滿分，當中7至10分代表開心。數據顯示，6至8歲兒童最快樂(7.85分)，但15至17歲青少年則跌至6.61分，屬各組最低。「同朋友一齊玩」首度超越打機及放假，成為兒童快樂源頭首位，反映實體社交需求上升。

睡眠得不好，往往會讓人心情變差。香港小童群益會早前進行研究，結果顯示本港兒童整體快樂程度平均為7.26分，惟快樂感隨年齡增長遞減。調查亦揭示兒童睡眠時間持續減少，平均僅7小時53分鐘，整體僅三成學生符合國際建議標準(每日8至10小時)。

僅三成睡眠時數達標

睡眠方面，調查發現，兒童上床時間平均數為晚上10時半，起身時間平均數為早上7時，平均睡眠僅7小時53分鐘，入睡需時平均36分鐘，較2017年的19分鐘增近一倍。對比國際建議的8至10小時睡眠，整體僅三成達標。

小童群益會主任(研究及發展)周珮琪表示，雖然有部分兒童自評睡眠質素良好，但使用綜合量表評估後，實際睡眠質素已跌入「差」的範圍。與2017年比較，睡眠質素指數由4.8升至5.3(分數愈高代表質素愈差)，跨過5分優差質素的分界線；加上入睡時間明顯延長、實際睡眠時間減少，情況不容小覷。調查同時發現，兒童睡眠狀況與快樂程度及生活狀況滿意度有顯著關係，睡眠時數符合建議標準及睡眠品質好的兒童快樂評分達7.6分；相反，睡眠不足的兒童快樂評分只有7.1分。