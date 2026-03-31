詢問颱風後換棚網變單薄 宏業董事僅「笑笑口」 住戶︰重要議案業主大會充斥陌生人

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行首輪第五場聽證會，除多名居民作為事實證人作供外，首度傳召消防裝置承辦商「宏泰消防工程」的電工及工程師。其中在火災中捨身救5命，錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮的丈夫葉家駒，形容妻子的舉動只是鄰舍之間很簡單普通應該做的事情；又憶述留意到打風後屋苑更換棚網後顏色相差甚遠，惟提出質疑時，宏業董事何建業僅「笑笑口無回應」。火災前一周曾到宏福苑更換火警鐘扲手及斷熔器的「宏泰消防」電工黃健華作供時則確認，當時發現8座大廈地下的消防泵總電掣均被關上。

居住於宏泰閣1701單位的葉家駒指，自去年颱風樺加沙襲港後留意到有棚網已被更換，顏色變得淺色且單薄，曾在工程會議上詢問維修承建商宏業，惟宏業董事何建業只是「笑笑口，未有作出回應」。提到授權票問題，葉憶述曾在一次業主大會上目睹，當在場人士完成投票後，物管公司準備點票前，有人將一疊授權票放入投票箱；又指與很多街坊都曾被拒絕進入業主大會，且每當處理較重要議案時，會堂內就出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。 他指，大火當日是妻子發現幼子居住的宏昌閣起火，他下樓了解後發現，火勢已開始向宏泰閣蔓延；曾致電着妻子盡快離開，其後已發現宏泰閣出入口都被封堵，惟再致電叫妻子「不如你先返屋企」，之後兩人失去聯絡。提及妻子當日拍門通知鄰居逃生最終犧牲，葉形容只是很普通、作為鄰舍應有舉動；但他自責「如果我早一兩分鐘打俾太太，佢可能會無事」。

住戶︰希望聽證會還離世街坊公道 葉家的鄰居、居宏泰閣1703室的林燕明，獲葉太通知而下樓，因當時沒有聽到火警鐘，也沒有其他一同逃生的人，所以「一路行都半信半疑」。她感激葉太及其家人，亦希望聽證會還離世街坊公道。林又提到在大維修期間，她曾多次目睹有工人每天早上均聚集在宏昌閣外吸煙，並會遺下大量煙蒂在竹棚及棚網上。她曾書面投訴，及後見石凳上提供了一個讓工人放煙頭的桶，惟工人依然把煙頭放在石凳及棚架上。 居於宏泰閣2008單位的羅德沛則指，曾收到管理處及法團發出關閉消防裝置的通告，他當時認為「好大問題」，向管理處查問，對方解釋因工程須暫停，直言「我冇諗過佢閂咁耐時間，陸續閂咗半年」。