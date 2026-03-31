前常秘謝小華任政制及內地事務局長 主責籌編港首份五年規劃 自言與內地交往不陌生

環境及生態局前常任秘書長謝小華獲國務院任命，出任政制及內地事務局長，接替年初請辭的曾國衞。謝小華稱，任內重中之重的工作是統籌及編制香港首份五年規劃，又稱即使過去未曾從事政制局，但工作經驗使她與內地交往一點也不陌生。負責提名的特首李家超認為，謝小華具備編制首份規劃的熱誠及認識，加上她具豐富行政和管理經驗，相信有能力履行局長職責。

國務院依照《基本法》相關規定，根據李家超的提名任命謝小華為政制及內地事務局長，接替兩個月前因健康理由請辭的曾國衞。謝小華昨在李家超監誓下宣誓就職，兩人隨後一同會見傳媒。李家超表示，在考量過不同有經驗和能力的人選，包括他認識的、獲推薦及自薦的人士後，最終選擇認同和支持其施政理念的謝小華。

李家超透露，在與謝小華洽談的過程中，對方能明確表明政制局接下來最重要的工作是編制香港首份五年規劃、深知首份規劃對香港未來發展意義重大，而「十四五規劃」在政府內部落實時她亦有份參與，認為她具備編制首份規劃的熱誠和認識。他續說，首份五年規劃須在今年內完成，時間緊迫、工作量大，謝小華過去於政府從事不同崗位，與不同政策局、部門、公務員，以至立法會及社會各界的溝通合作有非常良好的基礎，比其他人更具優勢。謝小華對於任命深感榮幸，認為意義重大，又稱今年是國家「十五五規劃」的開局之年，非常期待開展編制香港首份五年規劃的工作。

現年61歲的謝小華表示，去年1月展開退休前休假後，仍一直有密切留意在香港發生的事情，過去與各界合作的經驗亦有助在短時間內廣納意見。她又提及政制局今年要舉辦選舉委員會界別分組選舉，明年需舉辦特首選舉及區議會選舉，會貫徹「愛國者治港」原則確保選舉公平、公正。對於過往未曾效力內地事務相關部門，謝小華承認以前未曾服務政制及內地事務局，但過去不同工作都有就著大環境、方向和戰略等與內地有很多不同交往，「例如創科嘅時候，或者我做衛生服務嘅時候等等，我哋都會同內地，甚至做環保嘅時候都會有好多內地交流，所以同內地交流我係一啲也不陌生。」

政制及內地事務局長謝小華小檔案 現年61歲 1987年加入政府行政主任及勞工事務主任職系

1988年轉職政務職系

2009年9月至2011年12月任食衛局電子健康紀錄統籌處處長

2012年1月至2016年4月任食衛局副秘書長(衛生)

2016年4月至2022年1月任民政事務總署署長

2022年1月至12月任環境局常秘(後改稱環境及生態局常秘(環境))兼任環保署長

2023年1月至2025年1月任環境及生態局常秘(環境)

2025年1月2日開展退休前休假

回應「高官樓后」：政府有透明利益申報機制 1987年加入政府的謝小華，曾服務多個決策局及部門，退休前任職環境及生態局常任秘書長(環境)，任內有份處理最終暫緩的垃圾徵費，之前亦曾任職5年多民政事務總署署長，疫情期間有跟進疫情圍封檢測安排、在超強颱風「山竹」襲港後落區視察、處理削減區議會撥款工作等。任職環境局常秘期間，謝小華曾申報持有18個物業和9個車位，有「高官樓后」之稱，被問到這些背景會否影響市民對她的信心，她回應稱政府有透明的利益申報機制，會一如以往詳列申報。