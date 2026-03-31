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出版：2026-Mar-31 07:20
更新：2026-Mar-31 12:30

青馬大橋故障的士遭巴士猛撼兩人死亡　龍運：事發時的士在慢線停低 (更新)

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青馬大橋故障的士遭巴士猛撼，司機乘客送院亡，車長涉危駕被捕。(有線新聞截圖)

青馬大橋故障的士遭巴士猛撼，司機乘客送院亡，車長涉危駕被捕。(有線新聞截圖)

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青馬大橋發生嚴重車禍。昨日(30日)晚上11時許，一輛俗稱「小露寶」的士懷疑故障停在青馬大橋往機場方向慢線，一輛龍運E32A路線巴士駛至疑收掣不及猛撼的士車尾。66歲姓馮的士司機及37歲姓郭乘客一度被困車內，要由消防將兩人救出，他們陷入昏迷，被送往荃灣仁濟醫院搶救，惜被證實不治。巴士上一名66歲女乘客及車長受傷送院，涉事車長被暫停駕駛職務，警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」將他拘捕，現正被扣留調查。據指，的士於事發前疑因故障，由於橋面幾乎沒有路肩，只能將車停於上址慢線，司機及乘客皆在車上，未幾龍運巴士駛至，將的士猛撞至調轉車頭方向。

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青馬大橋故障的士遭巴士猛撼，司機乘客送院亡，車長涉危駕被捕。(有線新聞截圖) 66歲姓馮的士司機及37歲姓郭乘客昏迷送院搶救，惜被證實不治。(有線新聞截圖)

龍運巴士：已即時暫停涉事車長駕駛職務

龍運巴士有限公司回應事件時指，昨晚(30日)11時許，一輛開往東涌碼頭的E32A路線巴士在青馬大橋與的士發生交通事故，的士司機及一名乘客不幸離世，巴士上一名乘客受傷送院，表示已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會配合警方調查事故原因。龍運今日(31日)中午回應，再次對事件表示非常難過，初步資料顯示，事發時的士在慢線停低，會配合警方調查，包括的士有否開啟危險警告燈或其他事故成因。

運輸署於周二(31日)凌晨宣布，較早前因交通意外而封閉的青馬大橋往機場方向、 近馬灣的中線及慢線現已解封；而青嶼幹線下層往機場方向則已關閉。

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