人生學堂：把「告別」變成一堂溫柔又充滿希望的人生必修課

你的人生心願清單完成了多少項？想人生無憾，不如提早規劃！能把心願即刻拍下、把祝福話語寄予在生命樹的地方——食物環境衞生署將於 2026 年 4 月 11 日至 12 日，在黃大仙樂富廣場舉辦一場別開生面的「人生學堂」綠色殯葬 愛在延續 互動展覽。一連兩天活動把科技、情感與資訊結合，讓市民在輕鬆、暖意與趣味中，為自己和摯愛思考和預備人生最後、最重要的一里路。
AI「心願隨意門」及「五道人生」生命樹 重新思考人生最後一程
是次互動展覽其中一大亮點，是運用 AI 科技打造的「心願隨意門」拍照體驗。把心願成真的一刻，即刻拍下留念預演達成心願的珍貴瞬間，讓規劃未來充滿希望。現場更設有「五道人生」生命樹，將心中所想寫在「葉子」上，並輕輕掛在生命樹，引導大家停下匆忙的腳步，靜心思考如何對摯愛道謝、道歉、道愛、道諒，並溫柔地說聲再見，成為你和摯愛之間的一次情感連結。
綠色殯葬回歸自然 及早表明意願減遺憾
為了讓參與者能獲得最真實的啟發，活動特別邀請了多位星級嘉賓親身到場，分享他們對於生前身後規劃的寶貴經驗與感悟。講者來自社福機構、專上學院與食環署，既有實務資訊，也有過來人的真情流露——一段積極鼓舞的經驗分享，往往勝過千言萬語。展覽現場集結了多個社福機構設置攤位，介紹各種生前身後及綠色殯葬的優化服務和社區資源，為有需要的市民提供一站式的資訊，現場還提供綠色殯葬中央名冊的登記服務，以及免費紀念花園導賞團報名。此外，近年越來越多人選擇死後採用環保、簡約，申請簡單、且費用低廉的綠色殯葬，將骨灰撒於紀念花園或本港的指定水域，回歸大自然。
是次活動費用全免，無論是長者、照顧者或是對生命規劃感興趣的年輕一代，都非常歡迎參與。提早規劃生前身後事，將告別變成一堂有準備、有愛、有笑聲的人生必修課，亦是送給摯愛一份體貼的禮物。
「人生學堂」綠色殯葬 愛在延續 互動展覽
日期：2026年4月11至12日（星期六至日）
時間：上午11時至下午6時
地點：樂富廣場B區UG2樓中庭（九龍橫頭磡聯合道198號 , 樂富站B出口)
預留位置參加星級嘉賓講座：https://forms.gle/UCwcjaH7RQ5ujUaD7
活動詳情： https://www.greenburial.gov.hk/tc/news-corner/20260411.html
綠色殯葬： https://www.greenburial.gov.hk/tc/home/index.html
(資料由客戶提供)