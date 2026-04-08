人生學堂：把「告別」變成一堂溫柔又充滿希望的人生必修課

你的人生心願清單完成了多少項？想人生無憾，不如提早規劃！能把心願即刻拍下、把祝福話語寄予在生命樹的地方——食物環境衞生署將於 2026 年 4 月 11 日至 12 日，在黃大仙樂富廣場舉辦一場別開生面的「人生學堂」綠色殯葬 愛在延續 互動展覽。一連兩天活動把科技、情感與資訊結合，讓市民在輕鬆、暖意與趣味中，為自己和摯愛思考和預備人生最後、最重要的一里路。

AI 「心願隨意門」及「五道人生」生命樹 重新思考人生最後一程

是次互動展覽其中一大亮點，是運用 AI 科技打造的「心願隨意門」拍照體驗。把心願成真的一刻，即刻拍下留念預演達成心願的珍貴瞬間，讓規劃未來充滿希望。現場更設有「五道人生」生命樹，將心中所想寫在「葉子」上，並輕輕掛在生命樹，引導大家停下匆忙的腳步，靜心思考如何對摯愛道謝、道歉、道愛、道諒，並溫柔地說聲再見，成為你和摯愛之間的一次情感連結。