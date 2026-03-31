港童最新快樂指數 7.26 分 睡眠質素成快樂關鍵 半數孩子因學業焦慮失眠

香港兒童生活節奏急促，其快樂及睡眠狀況一直以來備受社會關注。香港小童群益會早前發布《兒童快樂調查2025：睡眠與快樂》結果，揭示本港兒童睡眠狀況令人憂慮，入睡所需時間較2017年激增近一倍，且睡眠質素欠佳。適逢今年是香港小童群益會創立90周年，這項調查不僅是其「傳承久拾」誌慶的首項重點發布，更為社會敲響了守護兒童身心健康的警鐘。
學業焦慮成干擾睡眠主因 入睡需時倍增至36分鐘
調查於2025年10月至12月期間進行，成功訪問了930名6至17歲的兒童及青少年。調查結果顯示，本港兒童的整體快樂評分為7.26分（10 分為滿分），雖然與往年相若，但背後的睡眠數據卻亮起紅燈。當中，僅有約三成二的受訪兒童睡眠時數符合國際建議標準，情況不容忽視。與2017年相比，兒童平均入睡所需時間由19分鐘大幅延長至36分鐘，導致實際每晚睡眠時數進一步縮短。調查同時指出，近半數受訪者直言功課、學習壓力及感到的焦慮情緒，是干擾其睡眠的首要因素。
主觀認知存落差 快樂與睡眠品質掛鈎
調查進一步發現，睡眠品質與兒童的快樂程度有所關連。在專業量表下，睡眠品質良好的兒童，其快樂程度平均達7.72分，遠高於睡眠品質欠佳者的6.53分。值得關注的是，有約兩成兒童主觀認為自己睡眠品質良好，但在專業量表的評估下卻屬於品質欠佳，反映本港兒童對優質睡眠的認知普遍不足。此外，雖然隨著數碼科技逐漸普及，調查卻發現「和朋友一齊玩」首次超越「玩手機或打機」，重新成為最令孩子感到快樂的事情首位。
建議改善睡眠健康 家校社協作成孩子美夢
針對調查結果，香港小童群益會總幹事劉翀先生建議，家長應以身作則保持良好睡眠習慣，並透過親子陪伴減少子女的焦慮感。同時，建議校方宜檢視課業壓力，並考慮將睡眠素養納入課程，甚至在校園內設立精神健康空間，讓學生能適時釋放壓力。在社區層面，則建議舉辦更多推廣優質睡眠的工作坊，並鼓勵兒童回歸實體社交活動，透過與人親身互動來改善睡眠品質及提升快樂感。
創會90周年傳承久拾 成立新基金支援情緒困擾
香港小童群益會自1936年成立以來，一直致力於守護兒童成長，今年更以「傳承久拾」為主題策劃一系列項目，當中包括與本地體育及私人會所合辦「Sports Clubs 童樂雙月」、以「促進心理健康︰數位時代的科技與人本連結」為主題的90周年國際研討會，與世界各地持份者共同探討兒童及青少年的情緒健康。香港小童群益會主席陳黃穗博士及總幹事劉翀先生強調，未來將持續創新服務以回應社會需要。為慶祝90周年誌慶，該會將成立專為情緒困擾及有特殊學習需要兒童提供支援的「鵬程童心快樂基金」，旨在全方位提升兒童福祉。