港童最新快樂指數 7.26 分 睡眠質素成快樂關鍵 半數孩子因學業焦慮失眠

香港兒童生活節奏急促，其快樂及睡眠狀況一直以來備受社會關注。香港小童群益會早前發布《兒童快樂調查2025：睡眠與快樂》結果，揭示本港兒童睡眠狀況令人憂慮，入睡所需時間較2017年激增近一倍，且睡眠質素欠佳。適逢今年是香港小童群益會創立90周年，這項調查不僅是其「傳承久拾」誌慶的首項重點發布，更為社會敲響了守護兒童身心健康的警鐘。

學業焦慮成干擾睡眠主因 入睡需時倍增至36分鐘

調查於2025年10月至12月期間進行，成功訪問了930名6至17歲的兒童及青少年。調查結果顯示，本港兒童的整體快樂評分為7.26分（10 分為滿分），雖然與往年相若，但背後的睡眠數據卻亮起紅燈。當中，僅有約三成二的受訪兒童睡眠時數符合國際建議標準，情況不容忽視。與2017年相比，兒童平均入睡所需時間由19分鐘大幅延長至36分鐘，導致實際每晚睡眠時數進一步縮短。調查同時指出，近半數受訪者直言功課、學習壓力及感到的焦慮情緒，是干擾其睡眠的首要因素。