皇馬巴塞球星表演賽「貨不對辦」風波 三球迷入稟獲賠4400元

2024年12月在港舉行的「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽」，賽前球星見面會被指貨不對辦，令多名花費6,880元購票的皇馬球迷會會員未能與偶像合照簽名，更傳出球星費高因不滿安排「拍枱」離場。事後有球迷向消委會投訴及透過小額錢債審裁處入稟追討，法庭昨日(30日)裁定主辦方在活動安排上存在失當，應承擔相關法律責任，三名入稟追討的球迷最終獲判4,400元全額賠償，目前仍有有其他入稟的球迷正進行法律程序。
皇馬球迷會稱討回公道
皇家馬德里香港球迷會昨日（30日）在社交平台發文指，歷時超過15個月，經聆訊後法官裁定主辦方安排失當，應承擔相關法律責任，入稟追討的球迷獲判4,400元全額賠償。對於花費多時才追回4,400元是否值得，球迷會強調球迷的熱情不應被消費，活動主辦方必須對其承諾與安排負責。會方表示，見到支持多年的球星，那份激動與回憶是「無價」的，任何金錢都無法彌補當時失望的遺憾，但在法律角度，4,400元是合約與事實的基礎。球迷入稟並非要求巨額賠償，而是要為所有受影響球迷討回一個公道，並讓消費者應有的基本權益得到保障。
事發於2024年12月20日，當日上午於清水灣一酒店舉行球星見面會。惟據報有購買6,880元套票的皇馬球迷批評見面會安排不周，指主辦單位安排其他人士先入場，20多名購買套票的球迷只能排「隊尾」，進場時發現場內已經有超過100人。有球迷指，見面會期間有人不守規矩「簽完又簽」，更傳出球星費高不耐煩「拍枱」離去，令到排隊尾買套票的球迷無法與球星見面及簽名合照。皇家馬德里香港官方球迷會當日下午透過社交平台發聲明承認發生不愉快事件，並已報警備案，要求主辦單位正視。