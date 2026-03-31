皇馬巴塞球星表演賽「貨不對辦」風波 三球迷入稟獲賠4400元

2024年12月在港舉行的「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽」，賽前球星見面會被指貨不對辦，令多名花費6,880元購票的皇馬球迷會會員未能與偶像合照簽名，更傳出球星費高因不滿安排「拍枱」離場。事後有球迷向消委會投訴及透過小額錢債審裁處入稟追討，法庭昨日(30日)裁定主辦方在活動安排上存在失當，應承擔相關法律責任，三名入稟追討的球迷最終獲判4,400元全額賠償，目前仍有有其他入稟的球迷正進行法律程序。

皇馬球迷會稱討回公道 皇家馬德里香港球迷會昨日（30日）在社交平台發文指，歷時超過15個月，經聆訊後法官裁定主辦方安排失當，應承擔相關法律責任，入稟追討的球迷獲判4,400元全額賠償。對於花費多時才追回4,400元是否值得，球迷會強調球迷的熱情不應被消費，活動主辦方必須對其承諾與安排負責。會方表示，見到支持多年的球星，那份激動與回憶是「無價」的，任何金錢都無法彌補當時失望的遺憾，但在法律角度，4,400元是合約與事實的基礎。球迷入稟並非要求巨額賠償，而是要為所有受影響球迷討回一個公道，並讓消費者應有的基本權益得到保障。