港鐵加強復活節及清明假期列車服務 東鐵綫早晚加密至6至8分鐘一班車

復活節及清明長假期將至，港鐵公司將加強東鐵綫及機場快綫部份時段的列車服務，高速鐵路（香港段）則會加開來往香港及深圳的短途班次。此外，為方便市民掃墓，來往屯馬綫屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫亦延長服務時間及加密班次。
東鐵綫方面，因應往返兩地的假期出行高峰，明日(1日)至下周二(7日)期間東鐵綫會加強上午及晚上部分時段的服務，南行及北行的列車班次均會加密，包括早上時段往落馬洲的班次，由10分鐘一班車加密至約6至8分鐘一班車。另外，因應長假期期間市民外遊的需求，機場快綫於明日(1日)至周五(3日)，頭班車將提前於上午5時35分由香港站開出；而於下周二(7日)，尾班車將延後至凌晨1時由博覽館站開出。
高鐵（香港段）每日最多加開13對列車
港鐵經與內地鐵路部門商討後，高鐵（香港段）會在後日(2日)至下周二(7日)期間，加強來往香港西九龍站及福田站的列車服務，每日最多加開13對列車。假期期間亦有5對來往香港與貴陽、潮汕、南昌、桂林及張家界的旅遊專列，由旅遊業界包團前往旅遊勝地。有關高鐵列車班次詳情，乘客可查閲 12306 網站及應用程式，以及高速鐵路網頁及應用程式。
港鐵巴士K52A綫加密至10至30分鐘一班車
清明節前後時間，港鐵於3月及4月的公衆假期及部分周末，加強來往屯馬綫屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫服務，包括延長服務時間及大部份時段加密至約10至30分鐘一班車，方便市民前往曾咀靈灰安置所掃墓。
港鐵公司預計長假期期間出行及跨境往來的客流較多，車站會較為繁忙，請乘客為行程預留充裕時間，並留意最新的車務資訊。公司會加強相關車站的廣播和指示，以及加派職員協助乘客，並會密切監察各鐵路綫的營運情況。