港鐵加強復活節及清明假期列車服務 東鐵綫早晚加密至6至8分鐘一班車

復活節及清明長假期將至，港鐵公司將加強東鐵綫及機場快綫部份時段的列車服務，高速鐵路（香港段）則會加開來往香港及深圳的短途班次。此外，為方便市民掃墓，來往屯馬綫屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫亦延長服務時間及加密班次。

東鐵綫方面，因應往返兩地的假期出行高峰，明日(1日)至下周二(7日)期間東鐵綫會加強上午及晚上部分時段的服務，南行及北行的列車班次均會加密，包括早上時段往落馬洲的班次，由10分鐘一班車加密至約6至8分鐘一班車。另外，因應長假期期間市民外遊的需求，機場快綫於明日(1日)至周五(3日)，頭班車將提前於上午5時35分由香港站開出；而於下周二(7日)，尾班車將延後至凌晨1時由博覽館站開出。