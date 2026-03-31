馮良記表行結業 83年歷史不敵巨輪 勞力士代理「灣仔無人不識」｜結業潮

零售市道近年陷低潮，再有老字號不敵時代巨輪，在灣仔屹立83年的著名老牌表行「馮良記」，突然宣佈已於周一(3月30日)正式光榮結業，「為這段美好的歲月畫下圓滿句點」。馮良記自1960年代取得「勞力士」的特約經銷權，見證本地鐘錶史發展，突然結業消息令不少街坊及網民感震驚。

根據資料，「馮良記」自1943年於灣仔莊士敦道157號創立，經銷勞力士、帝舵手錶，60年代該行取得瑞士名表「勞力士」的特約經銷權，其創始店址唐樓於2020年因重建而拆卸，及後遷往鄰近的大有商場繼續經營。「馮良記表行」發佈結業公告，宣佈已於3月30日正式光榮結業：「本店自1943年創立至今，深耕在地83年，感謝您一路以來的支持與愛護。」公告稱83年的旅程因為顧客的信任而顯得格外珍貴，「我們滿懷感恩，帶著這份情誼，光榮謝幕」作結。