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出版：2026-Mar-31 15:49
更新：2026-Mar-31 15:49

科大日內瓦發明展破紀錄奪62獎　團隊研全球首創「抗蛇毒血清注射筆」

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科大日內瓦發明展破紀錄奪62獎　團隊研發全球首創「抗蛇毒血清注射筆」(林俊源攝)

科大日內瓦發明展破紀錄奪62獎　團隊研發全球首創「抗蛇毒血清注射筆」(林俊源攝)

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​剛於第51屆日內瓦國際發明展創下62獎紀錄的香港科技大學，今日(31日)展示多項革新生命健康的科研成果。其中，研發團隊成功將抗蛇毒血清縮小至「原子筆」規格，不僅降低過敏風險，更讓患者在野外危急時能「一按即救」。此外，針對救援盲點，科大亦推出由AI自動導航的急救無人機系統，確保物資能搶先一步抵達現場，在生死一瞬的「黃金救援時間」內守護傷者。

俾蛇咬傷看似遙遠，實則並非無稽之談。科技大學生命科學部朱廣教授團隊的研究員徐乃琳表示，全球每年約有540萬人被蛇咬傷，導致高達13.8萬人死亡；即使在香港，每年仍錄得約50至100宗蛇咬傷求診個案；香港現有約52種蛇類，其中14種為毒蛇，行山人士極易遇上青竹蛇等劇毒品種。

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團隊受去年一部迪士尼動畫中出現的「解毒筆」情節啟發，研發出這款雙用途、易於攜帶的注射器，並於日內瓦發明展奪金獎。這支外型如原子筆的注射器，讓工人在田間或行山人士在野外受傷後，能立即進行自我注射，爭取黃金救治時間；甚至在高風險地區工作的專業人士，亦可事先進行預防性注射；克服現行抗蛇毒血須在嚴密的醫療監修下進行靜脈注射的限制。團隊目前正積極優化產品原型，預計將於2028年正式啟動臨床試驗。

「新一代重組抗蛇毒血清注射筆」。(林俊源攝) 徐乃琳(左)表示，全球每年約有540萬人被蛇咬傷，導致高達13.8萬人死亡。(林俊源攝) 胡駿銘(左一)指，團隊計劃將系統應用於滑雪場、馬拉松賽事等大型活動，並期望能進一步接入政府的緊急救援體系。(林俊源攝) 團隊開發的「LightSkin」 是一種超薄柔性電子皮膚，厚度僅為 3 至 5 毫米，猶如真皮般柔軟，貼在機械人表面後，便能感應輕重及力度變化。這項突破有望令復康機械手更安全、更人性化。(林俊源攝) 團隊研發的新一代血液篩檢平台「EpiLumenix」結合血漿遊離核糖核酸（RNA）表轉錄組學及人工智能，能從 2 毫升血液中捕捉腫瘤微環境的動態指紋，精準識別 0 期大腸癌及癌前腺瘤，靈敏度達 75%，表現明顯優於現有商業化血液和糞便檢測。此技術入侵性低，毋須禁食或腸道準備，能提升患者的依從性，推動腸癌防治由被動治療邁向主動精準的早期篩查和預防。(林俊源攝)

急救無人機「AeroRelief」 衝破西貢救援盲點

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西貢等郊野公園常有市民遠足，但山徑崎嶇，一旦發生意外，救援往往受地形阻隔。科大另一團隊則推出了自主研發的急救響應無人機系統「AeroRelief」。團隊成員胡駿銘介紹指，當救援人員接獲求助並初步分析所需物資後，系統會向報警者的手機發送一條SMS簡訊；只需點擊連結，系統便能即時獲取精準定位，隨即結合香港三維電子地圖規劃出一條避開障礙、長達10公里的全自動航線；無人機屬於25公斤級的中型機種，可負重約5公斤的急救物資（如AED、腎上腺素筆等）。

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展望未來，胡駿銘表示，團隊計劃將系統應用於滑雪場、馬拉松賽事等大型活動，並期望能進一步接入政府的緊急救援體系。透過這套系統，科大團隊希望將原本遙不可及的醫療支援化為「低空守護力」，確保受害者在專業救援人員抵達前，仍處於「可被拯救」的狀態，讓生命不再因交通阻隔而逝去。

日內瓦國際發明展奪62項殊榮

香港科技大學在第51屆日內瓦國際發明展奪得輝煌戰績，一舉奪得62項殊榮，當中包括13個評審團嘉許金獎及20個金獎，刷新科大歷年獲獎紀錄，獲獎數成全港院校之冠。發明包括專為慢性阻塞性肺病患者設計的「AI居家健康管理系統」，透過專用耳機監測肺部聲紋及AI分析咳嗽聲，能提前發出急性發作預警；應對全球威脅的抗藥性細菌，由尤樂文團隊開發的「AI多重超級細菌快速檢測機」；秦仲宇開發的AI藝術創作平台，則透過區塊鏈與隱形浮水印技術，為藝術家提供從創作到銷售的一站式數位身分保護，確保版權不被篡改。

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