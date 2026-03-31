科大日內瓦發明展破紀錄奪62獎　團隊研全球首創「抗蛇毒血清注射筆」

科大日內瓦發明展破紀錄奪62獎 團隊研發全球首創「抗蛇毒血清注射筆」(林俊源攝)

​剛於第51屆日內瓦國際發明展創下62獎紀錄的香港科技大學，今日(31日)展示多項革新生命健康的科研成果。其中，研發團隊成功將抗蛇毒血清縮小至「原子筆」規格，不僅降低過敏風險，更讓患者在野外危急時能「一按即救」。此外，針對救援盲點，科大亦推出由AI自動導航的急救無人機系統，確保物資能搶先一步抵達現場，在生死一瞬的「黃金救援時間」內守護傷者。 俾蛇咬傷看似遙遠，實則並非無稽之談。科技大學生命科學部朱廣教授團隊的研究員徐乃琳表示，全球每年約有540萬人被蛇咬傷，導致高達13.8萬人死亡；即使在香港，每年仍錄得約50至100宗蛇咬傷求診個案；香港現有約52種蛇類，其中14種為毒蛇，行山人士極易遇上青竹蛇等劇毒品種。

團隊受去年一部迪士尼動畫中出現的「解毒筆」情節啟發，研發出這款雙用途、易於攜帶的注射器，並於日內瓦發明展奪金獎。這支外型如原子筆的注射器，讓工人在田間或行山人士在野外受傷後，能立即進行自我注射，爭取黃金救治時間；甚至在高風險地區工作的專業人士，亦可事先進行預防性注射；克服現行抗蛇毒血須在嚴密的醫療監修下進行靜脈注射的限制。團隊目前正積極優化產品原型，預計將於2028年正式啟動臨床試驗。

急救無人機「AeroRelief」 衝破西貢救援盲點

西貢等郊野公園常有市民遠足，但山徑崎嶇，一旦發生意外，救援往往受地形阻隔。科大另一團隊則推出了自主研發的急救響應無人機系統「AeroRelief」。團隊成員胡駿銘介紹指，當救援人員接獲求助並初步分析所需物資後，系統會向報警者的手機發送一條SMS簡訊；只需點擊連結，系統便能即時獲取精準定位，隨即結合香港三維電子地圖規劃出一條避開障礙、長達10公里的全自動航線；無人機屬於25公斤級的中型機種，可負重約5公斤的急救物資（如AED、腎上腺素筆等）。