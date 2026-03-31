熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-31 16:05
更新：2026-Mar-31 16:05

屯門陳瑞芝中學學生疑集體作弊　校方正徹查事件

分享：
宣道會陳瑞芝紀念中學中五級多名學生，疑在進行中文科校本評核（SBA）時，利用手機作弊。

宣道會陳瑞芝紀念中學中五級多名學生，疑在進行中文科校本評核（SBA）時，利用手機作弊。

adblk4

宣道會陳瑞芝紀念中學中五級多名學生，疑在進行中文科校本評核（SBA）時，利用手機作弊。校方正徹查事件，教育局則要求學校作書面交代。

有屯門宣道會陳瑞芝中學的學生向傳媒投訴，一班中五學生在3月23日進行中文科校本評核時，涉利用手機在網上查閱資料抄襲作弊。據投訴人指，涉事學生可能多達11人，但監考老師當時無發現事件。另外，投訴人指考試當日，有女學生因提及作弊一事，遭一名有份作弊的男學生掌摑，但校方無即時處理。

QS最佳學生城市排名2026｜（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜阿姆斯特丹、蒙特利爾、京都（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜香港、愛丁堡、波士頓（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜中華台北、北京、吉隆坡（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜新加坡、維也納、蘇黎世（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜巴黎、柏林、悉尼（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜墨爾本、慕尼黑、倫敦（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜東京、首爾（am730製圖）

校方不希望妄下判斷

校方今日向家長發出通告，指有關中五級中文科校本評核涉嫌違規事件及相關傳言，校方獲悉後高度重視，並即時啟動校內調查機制。對於有傳言指校方「終止調查」，澄清絕非事實，校方是不希望在缺乏充分證據下妄下判斷，因此需要時間從多方面徹查事件。如證實違規情況屬實，定必嚴肅處理，校方將繼續與教育局及考評局保持緊密聯繫，並適時通知相關持份者。

另外，校方在通告中指「有傳言指校本評核當天發生另一宗學生事件」。校方從事發日期和當事人的報告，確認此乃一宗發生於校本評核之前的獨立事件，與懷疑作弊事件完全無關。校方會按既定的訓輔機制，教導及跟進涉事學生。

adblk5

教育局回覆傳媒查詢時表示，十分關注有關事件，已要求學校作書面交代。教育局已提醒學校務必確保在公平和公正的原則下進行所有考試，局方會繼續與學校保持緊密聯絡，為學校提供適切支援。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務