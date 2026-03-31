屯門陳瑞芝中學學生疑集體作弊　校方正徹查事件

有屯門宣道會陳瑞芝中學的學生向傳媒投訴，一班中五學生在3月23日進行中文科校本評核時，涉利用手機在網上查閱資料抄襲作弊。據投訴人指，涉事學生可能多達11人，但監考老師當時無發現事件。另外，投訴人指考試當日，有女學生因提及作弊一事，遭一名有份作弊的男學生掌摑，但校方無即時處理。

校方不希望妄下判斷

校方今日向家長發出通告，指有關中五級中文科校本評核涉嫌違規事件及相關傳言，校方獲悉後高度重視，並即時啟動校內調查機制。對於有傳言指校方「終止調查」，澄清絕非事實，校方是不希望在缺乏充分證據下妄下判斷，因此需要時間從多方面徹查事件。如證實違規情況屬實，定必嚴肅處理，校方將繼續與教育局及考評局保持緊密聯繫，並適時通知相關持份者。

另外，校方在通告中指「有傳言指校本評核當天發生另一宗學生事件」。校方從事發日期和當事人的報告，確認此乃一宗發生於校本評核之前的獨立事件，與懷疑作弊事件完全無關。校方會按既定的訓輔機制，教導及跟進涉事學生。