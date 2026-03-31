警搗元朗製毒工場檢逾107萬元依托咪酯，31歲無業男被捕。

經過情報分析及深入調查，警方早前鎖定一個位於元朗大棠山咀村的村屋分租單位，思疑為一個依托咪酯毒品製毒工場，於是昨日(30日)在涉案村屋單位附近展開反毒品行動並作出埋伏。直至當日下午約3點53分，探員發現一名男子手持環保袋從該村屋單位走出，並立即上前截查。經檢查環保袋，發現內有10粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈。
隨後，探員將該名男子押送返該村屋單位進行搜查，在內再檢獲300粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈，約404克依托咪酯毒品粉末，約4.38公升依托咪酯液體，並且發現大量的製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。連同在環保袋內發現的毒品，總市值超過107萬元。
被捕人有黑社會背景
經調查後，警方相信該製毒工場及毒品儲存倉運作已約一個月。在行動中，警方以「販運危險藥物」和「製造危險藥物」的罪名，拘捕了該名31歲本地男子，角色包括製毒、包裝及運送毒品，供應本地的毒品拆家，他報稱為無業，有黑社會背景。該名被捕男子已被扣留調查，稍後將被暫控有關罪名，案件將於明日(1日)上午在屯門裁判法院提堂。警方相信，被捕男子接受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，供應本地市場。