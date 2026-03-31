警搗元朗製毒工場檢逾107萬元依托咪酯，31歲無業男被捕。

經過情報分析及深入調查，警方早前鎖定一個位於元朗大棠山咀村的村屋分租單位，思疑為一個依托咪酯毒品製毒工場，於是昨日(30日)在涉案村屋單位附近展開反毒品行動並作出埋伏。直至當日下午約3點53分，探員發現一名男子手持環保袋從該村屋單位走出，並立即上前截查。經檢查環保袋，發現內有10粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈。

隨後，探員將該名男子押送返該村屋單位進行搜查，在內再檢獲300粒載有懷疑液體依托咪酯煙彈，約404克依托咪酯毒品粉末，約4.38公升依托咪酯液體，並且發現大量的製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。連同在環保袋內發現的毒品，總市值超過107萬元。