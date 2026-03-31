林正財倡學界效法都大　全面推廣精神健康教育

近年學界對精神健康的關注日增，行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財醫生建議，應有系統地將精神健康教育推展至中、小學以至職場層面，並強調：「要從教育源頭鞏固支援網絡，讓每個人在不同人生階段都能獲得適切的關懷與協助。」 林正財今日在香港都會大學「都大講堂」擔任主講嘉賓，鼓勵公眾關注心理健康，並共同營造互信共融的校園文化。他指出，都大在推動精神健康教育方面具前瞻視野，將由2024/25學年起，率先把「精神健康急救」課程列為一年級學生的必修科目，成為本地高等教育界的先導。

他進一步表示，政府正積極推行「精神健康分層護理模式」，透過加強第一層「預防及推廣」工作的力度，以促進早期識別和介入，從源頭築起更穩固的安全網。他同時指出：「在校園推動『主動求助』的文化至為關鍵，讓學生明白，尋求協助並非軟弱，而是實踐自我照顧與成長的重要一步。」

料學生畢業後能將關愛精神帶至各行業 在講堂開始，都大校董會主席黃天祥博士工程師致辭時表示，都大亦已設立精神健康大使計劃，這與2025年行政長官施政報告內提及的精神健康推廣大使培訓先導計劃理念一致，以建立關懷同輩的支援網絡。他相信，接受了精神健康急救課程的學生，在畢業後投身職場時，也能把關愛精神帶到各行各業。 都大設立的「精神健康大使計劃」，培訓學生在校園及社區推廣精神健康。精神健康大使、學生蘇梓朗分享，他在中學時曾因應付文憑試壓力及家庭因素而出現情緒低落，令他深切體會精神健康教育的重要性，並希望透過推動精神健康打破社會對此忌諱。