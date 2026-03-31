歷史博物館「香港故事」常設展明開幕 即睇香港受降儀式佩刀 體驗中藥店診症

香港歷史博物館「香港故事」常設展覽完成第二階段更新，並於明日（4月1日）正式向觀眾開放。展覽包含4大主題，包括「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」和「國際都會」，除實體展品外，更配合多媒體互動手法，以逾2,800件展品，勾勒夏商周時期到現今香港的發展脈絡。展覽免費入場，毋須預約。

據介紹，展覽揭示香港與祖國血脈、命運與共的歷史淵源，亦展現香港在國家現代化進程中，如何擔當「窗口」與「先行者」的關鍵角色。展覽分為4大主題，並設10個展區。