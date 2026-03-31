歷史博物館「香港故事」常設展明開幕 即睇香港受降儀式佩刀 體驗中藥店診症

香港歷史博物館「香港故事」常設展覽完成第二階段更新，並於明日（4月1日）正式向觀眾開放。展覽包含4大主題，包括「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」和「國際都會」，除實體展品外，更配合多媒體互動手法，以逾2,800件展品，勾勒夏商周時期到現今香港的發展脈絡。展覽免費入場，毋須預約。
據介紹，展覽揭示香港與祖國血脈、命運與共的歷史淵源，亦展現香港在國家現代化進程中，如何擔當「窗口」與「先行者」的關鍵角色。展覽分為4大主題，並設10個展區。
首個展區便展覽了「多元一體的中華文明」，展出包括彩陶、白陶及牙璋等在香港出土的文物。其中一件重點展品名為「牙璋」，於南丫島大灣遺址出土，印證了香港早期文化與中原文化的緊密聯繫。展區5展示「華洋融合」，重點之一是實景重構的誠濟堂中藥店，透過展示誠濟堂的珍貴文物與實景布置，重現早期香港華人社區的生活面貌，見證傳統中醫藥文化的世代傳承。藥店內亦設有多媒體互動，讓觀眾體驗診症過程。
在展區6「同心抗敵」，展出了由英國國家海事博物館提供的展品「香港受降儀式日軍佩刀」，這兩把受降佩刀見證了日本投降的關鍵時刻，更宣告香港日佔時期的正式結束。
未涵蓋六七暴動等歷史事件 館方：社會發展動態不斷更新
香港歷史博物館總館長何惠儀表示，是次展覽突破傳統展覽，精心挑選約2,800件展品，並附以約150件多媒體展品，觀眾除了可欣賞實體展品外，更可以與展品互動。對於展覽內容未有涵蓋部分歷史事件，如六七暴動或者六四事件，何惠儀回應指，香港歷史源遠流長，社會發展動態亦不斷更新，亦有很多新材料參考，選取內容時會與專家顧問探討，以不同角度展示社會事件。