15局長8女性創歷屆新高　李家超：持續完善支持婦女政策

李家超致辭時提到，施政理念是要建立香港成為關愛共融的家園，而家庭是關愛共融香港家園的核心；女性自立自強，可以讓家庭這棵大樹更加挺拔、更根深葉茂，以自尊自信，在社會中發揮中流砥柱的作用。

國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長，特首李家超今日（31日）出席香港家庭暨婦女發展高峰會提到，現時港府15位政策局局長當中共8位女士，佔總數逾半，加上特首辦主任，整個管治班子共有9位女士，是歷屆班子中比例最高。他表示，將持續完善就業創業、終身學習、身心健康等支持婦女的政策。

他續指女性佔香港總人口約百分之五十四，職場上，越來越多上市公司由女性董事和女性領導執掌決策；在一些專業界別，例如律師和會計師，女性比例更佔超過一半。現時港府15位政策局局長當中共8位女士，佔總數逾半，加上特首辦主任，整個管治班子共有9位女士，是歷屆班子中比例最高；49%文職公務員是女性，首長級文職人員逾四成半是女性。

目前管治班子9位女士分別是發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、政制及內地事務局局長謝小華、特首辦主任葉文娟。