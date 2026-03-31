保良局「悅兒家」開幕提供緊急住宿服務　配合強制舉報虐兒條例

隨着《強制舉報虐待兒童條例》的實施，保良局「悅兒家」今日開幕，以為有需要幼兒提供更多緊急住宿照顧服務名額。

社署增設兩所留宿幼兒中心，其中之一的「悅兒家」今日舉行開幕禮。「悅兒家」位於觀塘翠屏(南)邨翠杭樓，為因家庭突變(如父母離異、患病、入獄或遭受虐待等)，而暫時缺乏家庭照顧的3至6歲兒童，提供緊急及短期住宿照顧服務。

「悅兒家」服務名額48個，為有需要的幼兒提供24小時全方位生活支援，包括由跨專業團隊為每位幼兒進行全方位的情緒、行為、語言及互動評估；會制定個別照顧計劃，確保其獲得針對支援，新入宿幼兒會獲配對專屬的「親親姑娘」，透過單對單陪伴促進適應情況；在入宿 「黃金一星期」內持續關注並提供情緒支援，減輕分離焦慮。