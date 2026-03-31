電費、渡輪、郵費、航班燃料附加費4月齊加價　「兩蚊兩折」周五實施

中電燃料調整費由3月的每度39.2仙上調至39.8仙。(資料圖片／蘇文傑攝)

踏入4月份，香港多項民生開支迎來「加價潮」。除中電電費和各本地航空公司的燃料附加費上調、6條主要離島渡輪航線加價外，香港郵政亦將於月中調升郵資。此外，備受長者關注的「二元優惠計劃」亦會於4月3日起改制，成人票價超過10元的車程將由劃一2元改為「二折」計算。

離島船票加價一成二

電力開支方面，中電燃料調整費由3月的每度39.2仙上調至39.8仙，令淨電費按月微升0.4%至每度141仙；至於港燈，4月燃料調整費由每度34仙顯著下調至30.4仙，令淨電費降至每度158.3仙。港燈強調，燃料調整機制存在滯後，若地緣政治局勢惡化，未來燃料費仍有無可避免的上調壓力。

交通方面，國泰航空、香港快運(HK Express)、大灣區航空及香港航空共4間本地航空公司，已先後公布4月1日起上調燃油附加費。同日起，往來長洲、榕樹灣、索罟灣等6條主要渡輪航線單程票價加價12.5%，多程票則加價8%。其中長洲高速船成人單程票價調升至32.9元至47.6元不等；而梅窩及坪洲航線則實施票價整合，新票價介乎31.9元至48.5元。