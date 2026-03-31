電費、渡輪、郵費4月齊加價　「兩蚊兩折」周五實施

港燈強調，燃料調整機制存在滯後，若地緣政治局勢惡化，未來燃料費仍有無可避免的上調壓力。

踏入4月份，香港多項民生開支迎來「加價潮」。除了中電電費上調、六條主要離島渡輪航線加價外，香港郵政亦將於月中調升郵資。此外，備受長者關注的「二元優惠計劃」亦會於4月3日起改制，成人票價超過10元的車程將由劃一2元改為「二折」計算。

電力開支方面，中電燃料調整費由3月的每度39.2仙上調至39.8仙，令淨電費按月微升0.4%至每度141仙；至於港燈，4月燃料調整費由每度34仙顯著下調至30.4仙，令淨電費降至每度158.3仙。港燈強調，燃料調整機制存在滯後，若地緣政治局勢惡化，未來燃料費仍有無可避免的上調壓力。