大埔宏福苑五級火｜麥美娟：尊重居民再上樓意願　未波及宏志閣將盡快安排

大埔宏福苑7座受災大廈居民，下月20日起可分批返回單位執拾，每戶最多4人、限3小時。民政及青年事務局局長麥美娟表示，尊重居民希望能再次上樓取物品的意願，如有需要可向其「一戶一社工」表達意願，政務司副司長卓永興收集資料後會與部門開會統籌進一步安排。至於未被波及的宏志閣，她表示在處理完7幢樓宇的上樓安排後，會盡快安排相關居民返回居所執拾。
合安簡介會將避開聽證會
麥美娟出席一個活動後表示，執拾安排每日都要動員1,000人幫忙處理，合共15日的行動共安排逾4,000人參與，過程要考慮居民的情緒支援是否足夠、各方面安全問題等，強調整個過程最關注居民安全，包括上樓過程的體力和身體安全，以及情緒上的支援。對於有居民認為上樓時間短促，她理解居民心急，指出若每次都延長時間，會延長其他批次居民的等候時間。
政府在火災後委任合安管理有限公司，擔任宏福苑業主立案法團管理人。麥美娟表示，合安現正處理屋苑共80多萬份財務文件，需要在當中找回每一戶居民的供款情況，然後再安排退款，每戶亦有可能要退還單位裝修按金或管理費按金等，在合安理順有關資料後會召開簡介會，交代退款等安排。她強調，簡介會的舉行日期會避開獨立委員會聽證會和上樓執拾等日子，以免居民要取捨出席哪一方活動。