大埔宏福苑五級火｜麥美娟：尊重居民再上樓意願　未波及宏志閣將盡快安排

大埔宏福苑7座受災大廈居民，下月20日起可分批返回單位執拾，每戶最多4人、限3小時。民政及青年事務局局長麥美娟表示，尊重居民希望能再次上樓取物品的意願，如有需要可向其「一戶一社工」表達意願，政務司副司長卓永興收集資料後會與部門開會統籌進一步安排。至於未被波及的宏志閣，她表示在處理完7幢樓宇的上樓安排後，會盡快安排相關居民返回居所執拾。

合安簡介會將避開聽證會 麥美娟出席一個活動後表示，執拾安排每日都要動員1,000人幫忙處理，合共15日的行動共安排逾4,000人參與，過程要考慮居民的情緒支援是否足夠、各方面安全問題等，強調整個過程最關注居民安全，包括上樓過程的體力和身體安全，以及情緒上的支援。對於有居民認為上樓時間短促，她理解居民心急，指出若每次都延長時間，會延長其他批次居民的等候時間。