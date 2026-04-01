宏福苑聽證會｜早知消防總掣長期關閉 水缸冇水 宏泰消防稱不跟進因行規「不應教人做嘢」

大埔宏福苑火災獨立委員會舉行的首輪聽證會昨踏入第六場聆訊，續由消防裝置承辦商宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文作供，他早於火災前一個月已知悉屋苑因維修水缸，消防系統的總電掣被關閉，消防水泵及警鐘停止運作。雖有感不妥，惟因受「行內根深蒂固唔好教人做嘢」的觀念影響，只有提醒而沒有跟進。其後由宏泰消防電工李俊賢及負責宏福苑物業管理的置邦興業有限公司文員駱倩盈作供，合共3位證人。 攝影：吳康琦

宏泰消防董事及工程師鍾傑文

獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣外，所有大廈都被大火損毀電線，似乎為「不合規」。鍾傑文作供時解釋，當時曾就核對表查問消防處，應根據2022年的最新法例，還是1984年即宏福苑落成時的條例檢查。處方回覆指不需要按消防條例最新規定，其理解是如有損毀要換，就跟2022年標準；如沒損毀，不用換，就用落成標準。因他無法得知電線的耐火時效，所以就剔了「不適用」。

被問到在宏志閣的消防水缸年檢核對表上，「水位不低於所需存水量九成」及「當水位降至少於一成時由浮球閥或上水泵注水」兩欄都剔了「否」，但相應證書卻並無提及，關注是否代表水缸儲水及注水能力出現問題。鍾傑文則稱證書內容正確，或填錯核對表，承認他亦有責任。惟強調當時水缸無漏水，因若水缸出現漏水，通常會留有水漬，加上管理處會主動通報，居民亦會作出投訴；但從員工年檢時拍攝的相片，看不到水缸有損毀。

政府代表資深大律師孫靖乾

質疑消防水缸工程「鋪白磚」非必要 會上展示宏福苑消防水缸工程維修合約，當中列出所有水缸飾面均使用白階磚。鍾傑文則形容做法不常見，因消防水缸內的儲水為滅火之用，毋須保持特別潔淨，修復消防水缸一般毋須鋪設瓷磚，亦不需要3個月時間。 政府代表資深大律師孫靖乾再引述鍾傑文的書面證供，提到其員工於去年10月進行維修時，已得知大廈消防水缸沒有水，至去年11月19日，即火災前一星期，當員工到宏福苑進行火警鐘執修工程，便得知宏福苑8座大廈因消防系統的總電掣被人關上，亦同意此舉會導致大廈的消防水泵及警鐘停止運作。

鍾傑文確認說法，稱10月已提出要員工向管理處交代，員工稱已交代，並得悉由「掛牌」的承辦商，即「中華發展工程有限公司」處理。被問到當時明知消防總電掣被關掉，即使完成維修，亦無法測試確定消防裝置運作正常。鍾傑文認為無問題，亦不同意自己有很大責任，強調他們不是不測試而是未測試。鍾傑文並解釋當他們做執修工程時，消防系統已處於暫停狀態，但照做比不做好，能改善消防系統。

置邦興業有限公司資深大律師許偉強

宏泰消防稱提醒消防系統被關 已覺「多事咗」 代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強盤問時指：「唔好理你有無責任通知消防處先，你係咪(向管理處)提供建議會更理想？」鍾傑文直言，其實行內有思想「唔係自己嘅嘢，唔好教人做嘢」，又指既然聘用了另一間消防公司負責相應工程，應向管理處提供專業協助的會是對方的消防公司，重申「宏泰」在得悉系統全數被關，「在沒有責任下基於安全考慮」派員工通知管理處，確保管理處清楚系統全數被另一間公司關掉，「我覺得已經多事咗。」

第一位得悉總電源被關的宏泰消防電工李俊賢作供指，當11月19日得悉全部8座大廈的消防加壓泵總電源被關時有告知公司，亦按公司指示查詢管理處。他稱，當時管理處鄭小姐稱「佢哋知道」消防電源被關，而他本人完成更換工作後，沒有打開電源便離開。

置邦興業有限公司文員駱倩盈

物管公司「置邦」員工首度作證 管理公司置邦興業有限公司文員駱倩盈隨後在聽證會作供，確認曾收宏福苑居民投訴涉棚網和發泡膠，由其展示大維修投訴紀錄顯示，當中自2024年7月25日至9月24日的紀錄便有26項投訴，並包括工人吸煙。她指，管理公司並非不處理居民針對消防設備被長期關上的投訴，舉例指曾就住戶投訴向保安員了解並作出改善。 杜淦堃續於會上展示涉事工程部電工羅國瑞的證供，指他曾經向駱倩盈反映，處理消防水缸需要有消防牌照才能操作，但對方回應由於他是電工，需要按宏業的要求去做。駱倩盈堅稱對這番對話無印象。駱提及因缺乏消防知識，相關問題不應由她處理，若羅國瑞有疑問，應查詢她的經理、工程部或宏業代表。