歷史博物館「香港故事」常設展今開幕 受降儀式佩刀見證抗日 體驗百年中藥店診症

由小漁村進化成國際大都會，香港的歷史文化紮實而豐富。香港歷史博物館推出更新的常設展覽「香港故事」，今日起正式向觀眾免費開放。展覽包含4大主題，從中原文化到抗日戰爭，以至多元的都會生活，結合實體展品和多媒體互動手法，透過逾2,800件展品，勾勒香港自史前時期至今的發展脈絡。 位於尖沙咀的香港歷史博物館自2020年開始進行常設展館更新工程，第一階段於2024年11月完成，並推出「香港多面體展覽系列」三個新展覽。今日起推出的常設展覽「香港故事」，則為工程第二階段的更新。展覽分為4大主題，包括「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」和「國際都會」，並設有10個展區，展示代表香港不同時期的展品。

不同展區均設有代表性的展品，展區1︰「多元一體的中華文明」展區，可欣賞到彩陶、白陶及牙璋等在香港出土的文物。其中一件重點展品名為「牙璋」，於南丫島大灣遺址出土，印證了香港早期文化與中原文化的緊密聯繫。 至於展區5︰「華洋融合」，講述香港二十世紀百業興旺的生活，展區重塑了當年的街道和唐樓。重點展品之一是實景重構的誠濟堂中藥店，透過展示誠濟堂的珍貴文物與實景布置，重現早期香港華人社區的生活面貌，見證傳統中醫藥文化的世代傳承。藥店內亦設有多媒體互動，讓觀眾體驗診症過程。