科大日內瓦發明展掃62獎 蛇毒血清注射筆 AI救援無人機 護郊遊安全

近年愈來愈多市民及旅客到郊野遠足，惟山徑崎嶇，加上蛇蟲鼠蟻出沒，意外時有發生；另外救援需深入交通不便地區，爭分奪秒拯救生命。科大團隊近年研發多項創科發明，或可起關鍵作用，包括可減低過敏反應、讓傷者在野外「一按即救」的抗蛇毒血清注射筆。針對傳統救援的盲點，亦有科研團隊推出由人工智能自動導航的急救無人機系統，確保救援物資可搶先一步抵達現場，在「黃金救援時間」內守護傷者。

香港山徑雖美，卻暗藏危機。據統計，全港約有52種蛇類，其中14種具毒性，如青竹蛇等劇毒品種時有出沒，本港每年錄得約50至100宗被蛇咬傷個案。傳統抗蛇毒血清因易引發嚴重過敏反應，患者須在嚴密的醫療監察下作靜脈注射，無法在野外即時救命。

科大生命科學部朱廣教授團隊研究員徐乃琳表示，團隊受迪士尼動畫《優獸大都會》中的「解毒筆」情節啟發，成功研發出「新一代重組抗蛇毒血清注射筆」。這支外型如原子筆的注射器，利用人類單株抗體技術，大幅降低致敏風險。若有人不幸被咬傷後均可「一按即救」進行注射；高風險地區的工作者甚至可事先進行預防性注射。團隊正積極優化產品原型，預計將於2028年正式啟動臨床試驗。

針對西貢及郊區等救護車難以抵達的「救援盲點」，科大另一團隊自主研發了「AeroRelief」急救響應無人機系統。團隊成員胡駿銘介紹，系統深度整合了AI助理，當救援人員接報並分析物資需求後，報警者只需點擊手機簡訊連結，系統便能即時獲取精準定位。

隨後無人機會結合本港三維電子地圖，在10秒內規劃出避開障礙的10公里全自動航線。這款25公斤級的中型無人機可負重約5公斤，將自動體外心臟除顫器或腎上腺素筆等關鍵物資，搶先送達現場。胡駿銘期望，未來能將系統接入政府緊急救援體系，並應用於馬拉松或滑雪場等大型賽事，將醫療支援化為「低空守護力」，確保傷者在專業人員抵達前，維持在「可被拯救」的狀態。

日內瓦國際發明展奪62項殊榮

上述兩項科研均是香港科技大學在第51屆日內瓦國際發明展得獎作品。今屆發明展，科大共奪得62項獎項，包括13個評審團嘉許金獎及20個金獎等，刷新科大紀錄，獲獎數量為全港院校最多。