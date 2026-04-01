am專訪｜商界共識國安全社會穩 經濟才穩 丘應樺：供應鏈穩定助國家發展

現屆政府目標全力拼經濟，商務及經濟發展局長丘應樺接受本報訪問表示，商界有共識要在穩定的社會和安全的國家，經濟才能穩定發展，又稱國家安全為海外企業帶來信心而來港設立據點，當局未來會加強招商引資工作及協助更多企業「走出去」。他並說，「出海」企業能在不穩的地緣政治下保障供應鏈穩定性，有助國家經濟發展。 記者：羅庸軒 據統計，母公司在外地的駐港公司，去年數目達1.1萬間，按年增加超過一成。丘應樺指，香港在國際貿易中心範疇發展非常亮麗，數據反映香港的穩定、國家的安全，為企業落戶香港帶來很大信心，當局會繼續加強招商引資，引入更多海外企業來港，鞏固經濟發展從而穩定經濟和社會。他指出，地緣政治變化很難預測，因此香港要發掘更多商機分散風險，包括拓展新經濟體、在全球尋找更多機遇而非集中在某些國家，保障整體經濟穩定。

助企業「出海」至不同經濟體 丘應樺指，香港最重要是擔當門戶角色，做到「引進來，走出去」，讓內地企業可經香港「走出去」，同時為內地引入外地企業。去年本港全年進出口貿易按年增長超過15%，今年首兩個月出口和進口就分別比去年同期增兩成九及三成四。他稱，這顯示在實施《港區國安法》和《維護國家安全條例》下，外資對香港的營商環境非常有信心，又引述外國商會指有外企表明未來3年不會離開香港。 國務院新聞辦公室早前發表的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，丘應樺稱白皮書總結了香港維護國安的經驗，為未來給予很好啟示和明確指示，當局會按要求推動高質量發展幫助國家，並稱商界明白穩定社會與安全環境對企業發展的重要性，「佢哋知道有一個安全嘅地方、有一個好嘅經濟發展，自己嘅商貿先會有發展嘅空間。」他指，本港憑藉普通法制度、資金自由流動、有專業服務及國際網絡，具備「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，能幫助內地企業經香港「出海」走向世界，到不同經濟體生產、投資和併購等，同時也能在不穩的地緣政治下保障供應鏈穩定性，繼而幫助國家經濟發展。