巴士猛撼的士 的士司機乘客俱亡 49歲巴士司機被捕

青馬大橋發生致命交通意外。一輛往東涌方向的龍運巴士路線E32A駛經青馬大橋，疑收掣不及，猛撼一輛因故障停在慢線之的士，的士司機和乘客須由消防協助救出，二人送院時已陷入昏迷，經搶救後不治。49歲巴士車長涉危險駕駛引致他人死亡被捕。

事發於前晚11時，一輛俗稱「小露寶」的士懷疑故障停在青馬大橋往機場方向慢線，警方初步調查發現，的士當時有打「死火燈」。據指，因橋面幾乎沒有路肩，只能將車停於上址，司機及乘客皆在車上。未幾涉事龍運巴士駛至，疑收掣不及，將的士猛撞至「打白鴿轉」。巴士車頭擋風玻璃碎裂。