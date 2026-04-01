巴士猛撼的士 的士司機乘客俱亡 49歲巴士司機被捕

青馬大橋發生致命交通意外。一輛往東涌方向的龍運巴士路線E32A駛經青馬大橋，疑收掣不及，猛撼一輛因故障停在慢線之的士，的士司機和乘客須由消防協助救出，二人送院時已陷入昏迷，經搶救後不治。49歲巴士車長涉危險駕駛引致他人死亡被捕。
事發於前晚11時，一輛俗稱「小露寶」的士懷疑故障停在青馬大橋往機場方向慢線，警方初步調查發現，的士當時有打「死火燈」。據指，因橋面幾乎沒有路肩，只能將車停於上址，司機及乘客皆在車上。未幾涉事龍運巴士駛至，疑收掣不及，將的士猛撞至「打白鴿轉」。巴士車頭擋風玻璃碎裂。
的士車尾被撞至嚴重變形，車尾陷入車身內，原本放在車尾廂的行李箱亦飛脫到路邊，零件散落一地。66歲姓馮的士司機和37歲姓郭男乘客被困，由消防救出，當時已陷入昏迷送院後搶救不治。一名66歲姓蘇女巴士乘客口部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。
警方經進一步調查後，49歲姓戴男巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕並扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊跟進調查案件。
龍運發聲明指，對意外感到難過，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會配合警方調查事故原因。初步資料顯示，事發時的士在慢線停低，會配合警方調查，包括的士有否開啟危險警告燈或其他事故成因。
汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，晚上四周環境黑暗，車輛即使亮起「死火燈」，光度仍不足夠讓其他司機及早發現。他建議若車輛在道路中停下後，再在車尾放置反光牌，提醒後方車輛注意。