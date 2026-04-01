嘉亨灣單位驚傳噁臭　消防派出「災難應變」搜索揭罪魁禍首

西灣河有住宅傳出異臭，其後證實為虛驚一場。昨日(31日)晚上，西灣河嘉亨灣一個單位傳出強烈異味，驚動鄰居報警求助，消防處接獲報案後，派出兩輛消防車及救護車到場搜索，包括其中一輛車身印有「災難應變救援」車輛。最終揭發氣味來自單位內貓隻排泄物，證實虛驚一場。
警方表示，晚上約9時57分接報，指嘉亨灣6座一單位傳出不明氣味。警方、消防及救護人員到場調查後，證實氣味來自單位內貓隻排泄物，事件其後改作投訴處理。肇事單位戶主在社交平台講述事件，指突然收到母親訊息指「隔籬屋報警，話我哋屋企好臭，佢哋好驚要即刻報警」，戶主一度以為家中失火，嚇得趕回家中，途中更擔心「開門會見到屍體或起火」，詎料打開門後發現「得屎同一隻貓」，原來是事主愛貓「小虎」門口留下排泄物。
網民：第一次咁想睇「屎」
戶主笑言，事件「出動兩架消防車，一架救護車」甚至有「災難應變救援」車到場，「10幾個消防員為咗兩篤屎」，直指是「小虎惹禍」，但感謝救援人員到場處理。戶主又貼上「小虎」的照片，認為愛貓因飼主未回家陪伴睡覺，以及剛更換了新的貓砂而不滿「犯案」。
事件在網上曝光後，引來大批網民留言。有網民質疑：「隔籬鄰居會唔會誇張咗？」亦有人笑言：「真係第一次聽聞貓屎會搞到人哋要核突報警」、「到底要幾臭先去到報警」、「我試過臭到訓唔到……爬返起身剷屎」、「第一次咁想睇『屎』」。