嘉亨灣單位驚傳噁臭　消防派出「災難應變」搜索揭罪魁禍首

西灣河有住宅傳出異臭，其後證實為虛驚一場。昨日(31日)晚上，西灣河嘉亨灣一個單位傳出強烈異味，驚動鄰居報警求助，消防處接獲報案後，派出兩輛消防車及救護車到場搜索，包括其中一輛車身印有「災難應變救援」車輛。最終揭發氣味來自單位內貓隻排泄物，證實虛驚一場。

警方表示，晚上約9時57分接報，指嘉亨灣6座一單位傳出不明氣味。警方、消防及救護人員到場調查後，證實氣味來自單位內貓隻排泄物，事件其後改作投訴處理。肇事單位戶主在社交平台講述事件，指突然收到母親訊息指「隔籬屋報警，話我哋屋企好臭，佢哋好驚要即刻報警」，戶主一度以為家中失火，嚇得趕回家中，途中更擔心「開門會見到屍體或起火」，詎料打開門後發現「得屎同一隻貓」，原來是事主愛貓「小虎」門口留下排泄物。