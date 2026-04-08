香港國際創科展2026「智慧香港展館」展示過百項創科成果 一次過睇盡本地創新AI方案

由創新科技及工業局聯同香港貿易發展局合辦的年度創科盛事「香港國際創科展」將於4月13至16日在灣仔香港會議展覽中心舉行。數字政策辦公室（數字辦）每年都在場內設立大型「智慧香港展館」，透過互動體驗及現場示範，展示多項與市民生活息息相關的創新科技方案，深受業界關注。今年，數字辦再次設立大型「智慧香港展館」，以「人工智能+香港」為主題，聚焦人工智能（AI）在香港不同領域的應用，讓業界人士深入了解AI在公共服務、醫療及出行等方面的應用，展示香港在智慧城市發展方面的最新成果。

今年「智慧香港展館」將展出過百項創新科技方案，包括來自20多個政府部門和公營機構的方案，以及本地創科界和學生於「香港資訊及通訊科技獎」、「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽」和「開放數據應用比賽」的得獎作品。展館共設置八大展區，分別為「AI+ 公共服務」、「AI+ 醫療創新」、「AI+ 日常體驗」、「AI+ 機械人創新」、「AI+ 出行革新」、「AI+ 安全保障」、「AI+ 基建發展」和「AI+ 低空經濟」，展示各界如何運用AI應對城市挑戰，提升市民生活質素，相信能啟發業界人士的創新意念，並為創科界以至香港帶來更多創新機遇。

數字辦誠邀業界人士到場參觀，見證香港智慧城市發展的新篇章。 展覽日期及時間： 4月13至15日 0930 - 1830 4月16日 0930 - 1700 地點：香港會議展覽中心 展位：3C-C01 歡迎年滿18歲或以上業界人士登記參觀，詳情請瀏覽展館網站：>>按此<< 八大展區展品搶先預覽： 「AI+ 公共服務」 在公共服務層面，人工智能已成為提升執法效率與服務質素的重要工具。展館將展示漁農自然護理署的「非法餵飼人工智能監察系統」，透過人工智能技術偵測非法餵飼野生動物或野鴿的行為，協助部門更精準執法，提升整體成效。

同場亦可了解香港海關AI服務大使「小慧」。系統結合生成式人工智能、大型語言模型及檢索增強生成技術，以「數字人」形象於網上及各管制站即時回應查詢，拉近與市民及旅客的距離，令公共服務更便捷高效。

為配合大灣區融合發展，數字辦設立「跨境通辦」專題網站，並於九個大灣區內地城市及澳門設置香港「跨境通辦」自助服務機及「智方便」自助登記站，讓身處大灣區內地城市及澳門的居民和企業無須親身到港，亦可申辦超過80項香港政務服務，進一步打破地域限制，實現政務服務互聯互通。

「AI+ 醫療創新」 在醫療範疇，展館展示衞生署使用人工智能輔助牙科X光影像解讀的概念驗證項目。系統透過先進的半監督對比學習方法，將影像分析結果轉化為結構化資料，自動生成牙科圖表，並可與臨床管理系統整合，有助減少人手資料輸入、降低出錯風險，為智慧化牙科護理奠定基礎。

「AI+ 日常體驗」 展館亦會展示數碼化的政府服務如何便利市民的日常生活。數字辦的「智方便」一站式個人化數字服務平台至今已有超過430萬登記用戶，可接達超過1 400項政府及公私營機構網上服務和政府電子表格，包括遞交入學申請、續領車輛牌照、報稅、過關、消閒及醫療等。

智方便

「AI+ 機械人創新」 同場亦會展示多款應用於城市管理的智能機械人。 環境保護署的「陸上網狀網路機器學習機器人隊」可部署於地下排水系統等複雜區域，在密閉空間執行空氣污染調查，並搭載先進感測器與機器學習演算法，實現自主導航，識別追蹤空氣污染源頭，顯著提升污染調查效率。

食物環境衞生署的「自動清掃機械人」，能夠執行清掃街道工作，機械人使用光學雷達、感測器及相機自主避開障礙物，並由管理人員遠端設定工作時間、路線和任務，有助提升清掃效率及減輕清潔人員的體力消耗。

展館亦展出水務署的「智管焊」智能機械人，可於水喉管道內外進行全方位自動化焊接，並由合資格人士遠程操控，有效減少人員進入密閉空間的風險，同時確保焊縫質量，提升工程安全及施工質素。

智管焊

「AI+ 出行革新」 同場亦可了解運輸署研發的「吊臂位置監測系統」，系統監測吊臂車吊臂的實時位置，當偵測到吊臂位置對道路安全構成危險時，系統會提醒駕駛者，確保吊臂不會影響道路安全。此外，系統配備雲端管理平台，讓用戶能遠程檢視吊臂狀態及車輛實時位置，有效防止吊臂在無人看管下處於危險位置，進一步提升道路安全。

吊臂位置監測系統

「AI+ 安全保障」 在防災和城市安全方面，由土木工程拓展署研發的「人工智能山泥傾瀉警告系統」透過分析實時雨量數據，動態估算山泥傾瀉報告數目，預測準確度超過九成，系統已於去年完成試行，並將於今年全面應用，以進一步優化山泥傾瀉警告發放。

「AI+ 基建發展」 展館同時介紹發展局「空間數據共享平台」的最新進展。「空間數據共享平台入門網站」現時提供超過1 100種來自不同政府部門的空間數據集，涵蓋規劃、地政、屋宇、工程、人口及運輸等範疇，方便社會各界免費搜尋及下載，促進跨界應用。

同場將會展示「空間數據共享平台大獎」得獎作品，表揚學生和社會大眾善用空間數據，為城市發展提出創新方案，推動香港的智慧城市發展。

此外，渠務署的「地下管道數位化檢測與管理系統」融合人工智能及三維數碼孿生技術，能自主分析渠管狀況，並構建三維數碼孿生模型，大幅提升檢測效率及準確度，為香港地下排水及污水管道管理帶來革命性突破，有助於長遠維修保養工作的規劃。

在建築領域，人工智能與創新建造技術正加速落地。展館將展示香港房屋委員會應用「組裝合成」建築法（MiC）的相關創新與科技，包括「BIM系統化地基工程設計」，可根據場地條件和地下地質情況，透過人工智能自動生成多個高效益的樁基設計方案供工程師評估，縮減反覆試算時間，並可生成法定施工圖則；以及「MiC三寶」，利用人工智能、大數據分析及物聯網技術，高效協調MiC組件的生產、運輸及現場安裝，大大提升工程效率。

「AI+ 低空經濟」 隨着低空經濟發展加快，無人機應用亦成為焦點。展館展示土木工程拓展署的創新無人機操控及管理平台「智翱」，利用全自動無人機機庫的網絡，在大型緊急事故發生時，可以遙遠控制無人機第一時間到現場進行勘察，做到「人未到、車未到、機先到」。無人機亦會為基礎設施進行自動化的恆常視察，大幅減少重複性的人手工作，並能監察陸路難以到達的設施。

智翱

同場亦展出香港消防處的「緊急事故偵測無人機巡航系統」，系統透過自動巡航無人機拍攝實時影像，並以人工智能分析影像，準確辨識山火、船舶火災及溺水事故，即時發出警示並提供精確定位，提升應變及救援效率。

2026年亞太峰會以「數智賦能 創新發展–攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，內容更為豐富。首日議程除開幕式和政企交流會外，主論壇將增設「世界互聯網大會傑出貢獻者盛典」，並首次設立部長級會議；第二天的分論壇更增至六場，邀得多位國際知名講者，就「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」議題分享真知灼見。