東華三院乙巳年及丙午年董事局交代就職典禮 曾慶業榮膺新屆主席 仁澤和衷 善道同行

扎根香港逾一個半世紀的東華三院，昨日於東華醫院地下禮堂舉行乙巳年及丙午年董事局交代就職典禮，邀得勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士親臨主禮及民政及青年事務局副局長梁宏正BBS太平紳士主持監誓。新任丙午年主席曾慶業將帶領董事局成員，肩負管治東華三院的重任，凝聚眾志，堅守善業初心，帶領東華三院在善業路上力求創新。 新一屆東華三院丙午年董事局來年將以「仁澤和衷 善道同行」為管治理念，繼續堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的宗旨，與時並進，配合社會的轉變和市民的需求，持續優化各項服務。

新任主席曾慶業於發表就職演辭時表示，目前東華三院服務單位已增加至401個，來年連同醫院服務的經常性開支將超過130億元，而東華三院已為未來一年定下全面及精準的服務計劃，以回應各項民生需要。今年東華三院正籌劃及開展多個跨年度大型建設項目；該院將採取審慎的財政策略，以嚴謹高效的管理方式監督機構運作，確保善用每分每毫的善款和社會資源，發揮最大服務效益。 優質中西醫服務 加強協作惠及大眾 醫療服務方面，東華三院將繼續提供免費醫院病床及豁免中西醫普通科門診的診金和藥物費用；並透過20多項病人助醫計劃，資助有經濟困難的病人接受各類治療。董事局會繼續支持各項醫務發展工程，包括廣華醫院重建計劃第二期大樓，整項工程期望於2028年竣工；於今年底逐步投入服務的廣華醫院數位病理學中心；以及研究將中銀香港社區藥房遷移至中西區，與東華三院中西區地區康健中心協作等。東華三院亦將參與香港大學主導的肺癌篩查研究計劃；亦會繼續全力支持中西區地區康健中心及三間樂妍站的工作。

豐富學習體驗 培育全人發展 曾慶業指東華三院將重點籌劃將軍澳86區三個校舍重置計劃，以配合學生未來發展需要。九龍塘聯福道兩所新校舍預計 2026 年底投入運作，用以調遷暫設於旺角臨時校舍的包玉星學校；並會成立全新的包丁秀鳳學校，以回應社會對特殊教育學習和住宿名額的需求。東華三院亦積極推動多元化境外交流活動，包括「一帶一路」倫敦文化體驗團、小學「有品足球大使」倫敦交流團及「學生大使溫哥華參訪團」；又會組織姊妹學校交流活動，拓展學生視野。另將舉辦「長征勝利 90 周年」紀念活動、珠海航空航天博覽會研學，以及孫中山誕辰 160 周年聯校專題活動等，引領學生認識國家歷史與發展。

東華三院除推行 STEAM 教育外，更將人工智能定位為「教學賦能者」，透過 AI 實踐適應性教學，啟發學生創造力與批判思維。此外，東華學院將進行香港學術及職業資歷評審局的機構評審，期望於年內可獲行政長官會同行政會議批准，授予大學及應用科學大學名銜。 優質多元服務 提升幸福及歸屬感 曾慶業續指，來年東華三院將推進多個大型建設項目，包括大口環安老院舍改建綜合服務大樓工程，嚴重殘疾人士護理院小欖峻庭將進入第三階段營運，以及將開展上蓋建設工程的荷李活道青年宿舍等。東華三院亦將推行「內視鏡吞嚥檢查先導計劃」及逐步改裝舊式安老院舍；以及推廣「終‧有得揀」教育計劃；又積極籌備參與「廣東院舍照顧服務計劃」，為有意於大灣區養老的長者提供選擇。

該院亦會於九龍西新設「歇一歇」照顧者資源中心，以及提升「家長學院」服務，並會為年滿18歲需要離開兒童之家的青少年推出「共居同行」離舍支援計劃。同時，又將推展「東華 x 中銀『U-LEAD』青年領袖培育計劃」，拓展青年視野；並會於上環總部附近開設東華餐廳，提供員工餐飲優惠及場地，並作為青年職涯平台。更會於油麻地「社區客廳」推出增值服務扶助弱勢，以及於轄下三個過渡性房屋及元朗攸壆路簡約公屋舉辦不同活動，以增強基層市民的幸福感與歸屬感。

提升公共服務 注重文化保育傳承 曾慶業表示，東華三院正陸續更換及翻新屬下各間殯儀館的設施，並計劃在今年起更換電動靈車，亦會安排殯儀前線員工接受湖南長沙民政職業技術學院的專業培訓。東華三院亦會繼續舉辦傳統及嶄新廟宇活動；東華義莊多媒體展示室預計可於下半年對外開放，以新穎手法介紹東華義莊的服務。 東華三院計劃於今年九月參加國家檔案局的工作坊，準備申報將東華義莊文獻收錄「中國檔案文獻遺產名錄」，作為邁向「世界記憶名錄」的第一步，並持續優化檔案管理，鞏固社會認受性。