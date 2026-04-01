復活節清明節長假期醫管局18門診應診　18區中醫診所加開時段 (附名單)

一連5日的復活節及清明節長假期將至。醫管局18間家庭醫學診所，會在本月3日至7日期間提供公眾假期家庭醫學門診服務。當局稱，求診者可透過電話預約系統、流動應用程式醫健通或HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

醫管局發言人強調，非緊急患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，減輕公立醫院急症室壓力。他又提醒市民，假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病，市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。18區中醫診所暨教研中心亦會在本月3日至7日，特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後加強服務，應對市民求診需要。