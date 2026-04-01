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出版：2026-Apr-01 21:55
更新：2026-Apr-01 21:55

復活節清明節長假期醫管局18門診應診　18區中醫診所加開時段 (附名單)

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醫管局18間家庭醫學診所，會在復活節及清明節假期提供家庭醫學門診服務。(資料圖片／蘇文傑攝)

醫管局18間家庭醫學診所，會在復活節及清明節假期提供家庭醫學門診服務。(資料圖片／蘇文傑攝)

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一連5日的復活節及清明節長假期將至。醫管局18間家庭醫學診所，會在本月3日至7日期間提供公眾假期家庭醫學門診服務。當局稱，求診者可透過電話預約系統、流動應用程式醫健通或HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

醫管局發言人強調，非緊急患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，減輕公立醫院急症室壓力。他又提醒市民，假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病，市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。18區中醫診所暨教研中心亦會在本月3日至7日，特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後加強服務，應對市民求診需要。

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醫衞局整合長假私營醫療機構資料

另外，醫務衞生局已整合全港18區將在復活節及清明節假期應診的私營醫療機構資料，包括13間私家醫院、最少49間私家診所和208間非牟利機構與私家中醫診所，市民可透過醫健通網頁及醫健通流動應用程式的「搜尋醫生」功能，查閱相關醫療機構的資料，包括地址、電話及應診時段等。香港醫學會提供的「醫訊通」免費電話熱線，亦會於3日至7日公眾假期期間，以廣東話、普通話及英語3種語言提供期間應診醫生聯絡資料。醫生資料會按地區分類方便市民收聽，有關診所資料亦會詳列於醫學會網站內，包括長假期前後醫生的應診時間。

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18區中醫診所暨教研中心將加開政府資助中醫門診診症時段。(資料圖片／蘇文傑攝) 下葵涌家庭醫學診所。(資料圖片) 將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所。(資料圖片) 醫管局發言人提醒市民，假日期間注意個人及環境衞生。(資料圖片／蘇文傑攝) 醫管局發言人強調，非緊急患者應避免使用急症室。(資料圖片)

▼復活節清明節假期18間應診家庭醫學門診▼

港島區

  • 香港仔賽馬會家庭醫學診所

  • 筲箕灣賽馬會家庭醫學診所

  • 灣仔貝夫人家庭醫學診所

  • 堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 ※

九龍區

  • 觀塘家庭醫學綜合中心

  • 南昌家庭醫學診所

  • 聖母醫院家庭醫學診所

  • 新蒲崗柏立基家庭醫學診所

  • 油麻地賽馬會家庭醫學診所

新界區

  • 瀝源家庭醫學診所

  • 北區家庭醫學綜合中心

  • 大埔賽馬會家庭醫學診所

  • 將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所

  • 荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所

  • 屯門家庭醫學診所

  • 元朗賽馬會家庭醫學診所

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  • 下葵涌家庭醫學診所 ＃

  • 北大嶼山家庭醫學綜合中心(北大嶼山醫院)

    • ＃ 只於4月4日及6日提供服務

    ＊ 只於4月5日及7日提供服務

    ※ 只於4月7日提供服務

    服務時間：

    • 4月3日、6日、7日：上午9時至下午1時、下午2時至下午5時

    • 4月4日及5日：上午9時至下午1時

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