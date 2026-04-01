復活節清明節長假期醫管局18門診應診　18區中醫診所加開時段 (附名單)

一連5日的復活節及清明節長假期將至。醫管局18間家庭醫學診所，會在本月3日至7日期間提供公眾假期家庭醫學門診服務。當局稱，求診者可透過電話預約系統、流動應用程式醫健通或HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
醫管局發言人強調，非緊急患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，減輕公立醫院急症室壓力。他又提醒市民，假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病，市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。18區中醫診所暨教研中心亦會在本月3日至7日，特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後加強服務，應對市民求診需要。
醫衞局整合長假私營醫療機構資料
另外，醫務衞生局已整合全港18區將在復活節及清明節假期應診的私營醫療機構資料，包括13間私家醫院、最少49間私家診所和208間非牟利機構與私家中醫診所，市民可透過醫健通網頁及醫健通流動應用程式的「搜尋醫生」功能，查閱相關醫療機構的資料，包括地址、電話及應診時段等。香港醫學會提供的「醫訊通」免費電話熱線，亦會於3日至7日公眾假期期間，以廣東話、普通話及英語3種語言提供期間應診醫生聯絡資料。醫生資料會按地區分類方便市民收聽，有關診所資料亦會詳列於醫學會網站內，包括長假期前後醫生的應診時間。
▼復活節清明節假期18間應診家庭醫學門診▼
港島區
香港仔賽馬會家庭醫學診所
筲箕灣賽馬會家庭醫學診所
灣仔貝夫人家庭醫學診所
堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 ※
九龍區
觀塘家庭醫學綜合中心
南昌家庭醫學診所
聖母醫院家庭醫學診所
新蒲崗柏立基家庭醫學診所
油麻地賽馬會家庭醫學診所
新界區
瀝源家庭醫學診所
北區家庭醫學綜合中心
大埔賽馬會家庭醫學診所
將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所
屯門家庭醫學診所
元朗賽馬會家庭醫學診所
下葵涌家庭醫學診所 ＃
北大嶼山家庭醫學綜合中心(北大嶼山醫院)
＃ 只於4月4日及6日提供服務
＊ 只於4月5日及7日提供服務
※ 只於4月7日提供服務
服務時間：
4月3日、6日、7日：上午9時至下午1時、下午2時至下午5時
4月4日及5日：上午9時至下午1時