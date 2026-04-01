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出版：2026-Apr-01 22:16
更新：2026-Apr-01 22:16

玩具及兒童產品安全標準8月更新 局方：已與電商平台建通報機制

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丘應樺指，海關已加強與內地監管部門及電商平台合作，從源頭堵截違規產品。

丘應樺指，海關已加強與內地監管部門及電商平台合作，從源頭堵截違規產品。

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政府將於今年8月起更新玩具及四類兒童產品的安全標準，以接軌國際最新規例。立法會今日(1日)就修訂展開討論，有議員關注標準更新頻密對中小企造成庫存壓力，並質疑跨境網購平台成為不安全產品流入本港的「重災區」。商務及經濟發展局局長丘應樺指，海關已加強與內地監管部門及電商平台合作，從源頭堵截違規產品。

經民聯立法會議員黃永威質疑，現時市民經跨境電商平台購買玩具日益普及，大量未經檢測的產品流入，對本地守法商戶不公。丘應樺回應指，海關雖未對跨境電商另行統計，但一直按風險管理原則監控網上平台，並於今年2月與「淘寶天貓香港站」簽署諒解備忘錄。透過此合作機制，海關能與大型平台直接通報情報，加強合規宣傳，務求從源頭防止不安全產品經網購管道滲透本港市場。

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使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜資料來源︰消防處（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜不要將火牛長期接駁電源，使用後應隨即拔走插頭（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜如發現火牛在操作時發出高溫，應立即拔走插頭並關閉電源（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜為外置充電器充電時，不要同時利用該充電器為其他裝置充電，以免充電器超出負荷（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜避免讓外置充電器受到碰撞擠壓，否則零件可能鬆脫或移位，引起短路或燃燒（am730製圖）

憂過渡期不足

針對法規適應問題，黃永威反映不少本地製造商認為修訂頻密且過渡期過短，未必能及時採購符合新標準的設備。丘應樺回應表示，當局每年均會留意國際標準更新並修訂附表，確保本港標準與全球同步。

他強調，在是次修訂建議的諮詢過程中，當局曾徵詢包括香港玩具協會在內的47個商會及相關機構，當時業界並未提出原則性反對，亦無要求延長寬限期。局方強調，訂立生效日期時已平衡了產品安全與業界適應期，未來將繼續透過工業貿易署發布「商業資料通告」，協助中小企釐清各經濟體的最新法規要求。

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