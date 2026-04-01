玩具及兒童產品安全標準8月更新 局方：已與電商平台建通報機制

丘應樺指，海關已加強與內地監管部門及電商平台合作，從源頭堵截違規產品。

政府將於今年8月起更新玩具及四類兒童產品的安全標準，以接軌國際最新規例。立法會今日(1日)就修訂展開討論，有議員關注標準更新頻密對中小企造成庫存壓力，並質疑跨境網購平台成為不安全產品流入本港的「重災區」。商務及經濟發展局局長丘應樺指，海關已加強與內地監管部門及電商平台合作，從源頭堵截違規產品。

經民聯立法會議員黃永威質疑，現時市民經跨境電商平台購買玩具日益普及，大量未經檢測的產品流入，對本地守法商戶不公。丘應樺回應指，海關雖未對跨境電商另行統計，但一直按風險管理原則監控網上平台，並於今年2月與「淘寶天貓香港站」簽署諒解備忘錄。透過此合作機制，海關能與大型平台直接通報情報，加強合規宣傳，務求從源頭防止不安全產品經網購管道滲透本港市場。