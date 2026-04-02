吸520賭客 半年涉投注額1.88億 警破非法網上賭博推廣中心拘6漢

犯罪集團透過不同社交平台及通訊軟件宣傳非法網上賭博。警方日前採取行動，瓦解一個由黑社會團伙操控的非法網上賭博網站推廣營運中心，拘捕6名本地男子，涉嫌干犯推廣或便利收受賭注罪。警方初步調查發現，中心運作約半年成功招攬至少520名賭客，涉及總投注金額超過1.88億元。

警方於3月30日晚在長沙灣一棟工商大廈單位採取拘捕行動，初步調查發現，犯罪團伙向業主租用單位時，訛稱用作自媒體創作，單位約700方呎，內部裝修與一般辦公室無異。相關營運中心於去年10月起運作，半年內成功招攬至少520名賭客，參與外圍足球、賽馬、百家樂等賭博，涉及總投注金額超過1.88億元，並透過介紹賭客進行非法投注，獲取約520萬元佣金。相關賭客過去半年投注金額由數千元至逾3,600萬元不等。