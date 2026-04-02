酒店入住率升2% 過夜客增6% 羅淑佩︰無意凍結或取消房租稅

政府自去年1月起恢復徵收3%的酒店房租稅，有議員關注會否影響旅客來港情況。文體旅局長羅淑佩透露，去年酒店平均入住率及過夜旅客人次，分別較2024年上升約2%及6%，反映酒店房租稅對旅客來港意欲影響不大；強調政府現時無計劃凍結酒店房租稅或調整稅率。

上年度酒店房租稅料收7.7億元

她又指，政府在決定恢復徵收酒店房租稅時，已充分考慮稅項對旅客及業界的影響。去年的酒店平均入住率及過夜旅客人次，分別較2024年升約2%及6%，反映酒店房租稅對旅客來港意欲影響不大。她續稱，酒店房租稅能夠為政府提供穩定的收入來源，亦不會對普羅市民造成影響。2025至2026年度酒店房租稅預計收入為7.7億元，2026至2027年度預計收入8億元，政府現時沒有計劃凍結酒店房租稅或調整稅率。

旅遊界議員江旻憓表示，旅遊業需要政府支持，並關注酒店入住率下降至何種水平，政府才會考慮調控或取消酒店房租稅。羅淑佩表示，若酒店入住率下降確實需要考慮其他措施，但現時酒店入住率持續向好，相信只要一直有新的活動吸引旅客，對酒店入住率有信心。