酒店入住率升2% 過夜客增6% 羅淑佩︰無意凍結或取消房租稅

政府自去年1月起恢復徵收3%的酒店房租稅，有議員關注會否影響旅客來港情況。文體旅局長羅淑佩透露，去年酒店平均入住率及過夜旅客人次，分別較2024年上升約2%及6%，反映酒店房租稅對旅客來港意欲影響不大；強調政府現時無計劃凍結酒店房租稅或調整稅率。
羅淑佩指，2025年香港旅遊業表現理想，全年訪港旅客近5,000萬人次，按年升12%，其中非內地旅客增幅達15%。今年首3個月訪港旅客為1,431萬人次，增加17%，預計2026年全年訪港旅客將達5,380萬人次，升約8%。
上年度酒店房租稅料收7.7億元
她又指，政府在決定恢復徵收酒店房租稅時，已充分考慮稅項對旅客及業界的影響。去年的酒店平均入住率及過夜旅客人次，分別較2024年升約2%及6%，反映酒店房租稅對旅客來港意欲影響不大。她續稱，酒店房租稅能夠為政府提供穩定的收入來源，亦不會對普羅市民造成影響。2025至2026年度酒店房租稅預計收入為7.7億元，2026至2027年度預計收入8億元，政府現時沒有計劃凍結酒店房租稅或調整稅率。
旅遊界議員江旻憓表示，旅遊業需要政府支持，並關注酒店入住率下降至何種水平，政府才會考慮調控或取消酒店房租稅。羅淑佩表示，若酒店入住率下降確實需要考慮其他措施，但現時酒店入住率持續向好，相信只要一直有新的活動吸引旅客，對酒店入住率有信心。
對有議員關注近期酒店數量減少，羅淑佩表示，截至2月底，香港有333間酒店，合共提供93,481間房間，房間數目一直按年上升。2025年全年酒店房間平均入住率約87%。2月內地春節黃金周期間，酒店入住率更普遍達到90%。就增加酒店方面，她指，在現行的發展管制下，政府一直設有不同措施便利酒店發展。如供應方面，發展局會繼續配合文體旅局的政策目標，有需要時會在大型城市規劃發展時，預留土地作酒店發展。
發展局副局長林智文則表示，屋宇署的職責主要是審批建築圖則，目前已批出8宗酒店發展項目，合共可提供約1,900間房間。他指出，現時亦有部分工業大廈在政府推行的活化工廈措施下，申請改裝或重建作酒店用途，反映相關政策具備一定彈性，能配合市場需要。他強調，整體而言，本港在酒店供應方面具備足夠彈性與調整空間。
城中學舍計劃僅涉兩酒店申請
當局去年推出「城中學舍」計劃，允許部分商廈或酒店改裝成學生宿舍用途。發展局透露，30宗申請中，只有2宗是酒店、涉及約130間房，不會影響整體酒店房間供應。