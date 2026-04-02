由刷面到掃掌 助身份識別 創科架構師︰防偽能力難造假

透過智能手機進行電子支付已成日常，未來或出示一個「Give me five」手勢已可完成支付。騰訊旗下品牌「騰訊雲」推出「掃掌登記」技術，能紀錄並識別手掌紋理和皮下靜脈，從而完成身份認證，內地居民在部分商戶已可以「掃掌支付」。設計者表示，技術比指紋或人臉辨識在私隱度更勝一籌，且有著更高的防偽能力；香港亦有診所試行，將於貿發局於月中舉行的「香港國際創科展」展示，讓公眾對未來智能生活有更多認知。

於4月13至16日舉行的「香港國際創科展(InnoEX)」及「春季電子產品展」，雲集多項改變日常的發明。參展商之一的「騰訊雲」將展示最新的「掃掌登記」技術，該技術透過識別手掌紋理及皮下靜脈進行身份認證。騰訊AI產品架構師張良茂指出，相比指紋或人臉辨識，「掃掌」在私隱與防偽上更勝一籌。由於皮下靜脈紋理幾乎不可能偽造，即使是基因相同的雙胞胎亦有顯著差異。

他透露，該技術已在內地應用於便利店「掃掌支付」及辦公室進出管理；而在香港，已有診所試行此系統，患者「掃一掃」即可核實身份，省卻尋找醫療卡及填寫繁瑣表格程序。