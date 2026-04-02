由刷面到掃掌 助身份識別 創科架構師︰防偽能力難造假

透過智能手機進行電子支付已成日常，未來或出示一個「Give me five」手勢已可完成支付。騰訊旗下品牌「騰訊雲」推出「掃掌登記」技術，能紀錄並識別手掌紋理和皮下靜脈，從而完成身份認證，內地居民在部分商戶已可以「掃掌支付」。設計者表示，技術比指紋或人臉辨識在私隱度更勝一籌，且有著更高的防偽能力；香港亦有診所試行，將於貿發局於月中舉行的「香港國際創科展」展示，讓公眾對未來智能生活有更多認知。
於4月13至16日舉行的「香港國際創科展(InnoEX)」及「春季電子產品展」，雲集多項改變日常的發明。參展商之一的「騰訊雲」將展示最新的「掃掌登記」技術，該技術透過識別手掌紋理及皮下靜脈進行身份認證。騰訊AI產品架構師張良茂指出，相比指紋或人臉辨識，「掃掌」在私隱與防偽上更勝一籌。由於皮下靜脈紋理幾乎不可能偽造，即使是基因相同的雙胞胎亦有顯著差異。
他透露，該技術已在內地應用於便利店「掃掌支付」及辦公室進出管理；而在香港，已有診所試行此系統，患者「掃一掃」即可核實身份，省卻尋找醫療卡及填寫繁瑣表格程序。
室內無人機闖水渠 減低工人入渠風險
科技除了解決生活瑣事，更是工業安全的守護者。另一展商「海宏技術」將展出專為密閉空間設計的無人機系統。負責人歐陽先生表示，過去常有工人被困水渠導致傷亡的慘劇，遂研發出能在狹窄室內及地底水渠飛行的無人機。該機不但能即時掃描內部結構，更可安裝各類探測器收集實時數據，旨在取代工人在密閉、危險空間內的巡查工作，大大提升職業安全。
貿發局四大春季科技展
貿發局將本月舉行四大春季科技展，包括香港國際創科展、香港春季電子產品展、香港國際春季燈飾展及智慧照明博覽，四展於灣仔會展舉行，其中InnoEX及春電展將率先於13至16日舉行，春燈展與智慧照明博覽則將於20至23日舉行。
伊朗戰火持續，影響能源價格，令機票售價上升。香港貿發局副總裁古靜敏表示，戰爭未有影響買家到港參展，3月珠寶雙展開幕時，正值伊朗戰事爆發，但珠寶雙展仍吸引約80,000名買家親臨採購。