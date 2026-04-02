2月份零售銷售勝預期 零售業總銷貨值升19.3%

政府發言人表示，2026年初零售銷售進一步增強，合計分析1及2月以消除因農曆新年的時間較去年不同而出現的影響，零售總銷貨價值錄得顯著升幅。大部分零售商主要類別的銷售均錄得增長。展望未來，本地經濟增長勢頭強韌，以及訪港遊客數目蓬勃上升，預料將繼續支持零售業務。同時，政府會繼續密切留意地緣政治局勢的發展，並評估其對本地消費市場的潛在影響。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指，2月零售銷售值升幅遠超市場預期的12.2%，為2023年6月以來最大升幅。期內衣履銷售值升幅達14.1%，創逾兩年以來最快增速，當中鞋類相關銷售值升幅止跌回升至逾七成，為2023年4月以來最高。耐用消費品及珠寶首飾銷售值升幅則略為放緩，但仍保持逾兩成的較快增速。

他又指，1至2月零售銷售值合併計算下仍錄得按年增長，或受惠於資產市場回穩、金價持續高企及內地旅客數字增長所推動。中短線而言，本地消費或維持溫和擴張，同時需關注中東等外圍地緣政治局勢對本地經濟的影響；暫時維持對今年全年零售銷售增長約5%的預測。